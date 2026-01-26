Семью с двумя детьми удалось вывезти из опасного села в Харьковской области

Семью с двумя детьми эвакуировали полицейские вместе с волонтёрами БО «Роза на руке» из села Заречное Чугуевской громады.

«Благодаря слаженным действиям правоохранителей и волонтеров семья была эвакуирована с опасной территории и доставлена ​​в более безопасное место, где им предоставили необходимую помощь и поддержку», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В полиции в очередной раз призвали жителей населенных пунктов, которые находятся под постоянными обстрелами, не затягивать с эвакуацией, а как можно раньше выезжать на безопасные территории. В случае необходимости, за помощью людям предлагают обращаться по телефону 102 или в территориальные подразделения полиции.