Семью с двумя детьми удалось вывезти из опасного села в Харьковской области
Семью с двумя детьми эвакуировали полицейские вместе с волонтёрами БО «Роза на руке» из села Заречное Чугуевской громады.
«Благодаря слаженным действиям правоохранителей и волонтеров семья была эвакуирована с опасной территории и доставлена в более безопасное место, где им предоставили необходимую помощь и поддержку», – пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В полиции в очередной раз призвали жителей населенных пунктов, которые находятся под постоянными обстрелами, не затягивать с эвакуацией, а как можно раньше выезжать на безопасные территории. В случае необходимости, за помощью людям предлагают обращаться по телефону 102 или в территориальные подразделения полиции.
Дата публикации материала: 26 января 2026 в 11:04