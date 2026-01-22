Главы перемещенных из-за войны громад собирались в Харькове: что обсуждали

Круглый стол с участием глав перемещенных громад Луганской и Харьковской областей, а также представителей общественного сектора и благотворительных фондов состоялся в Харькове 21 января.

Мероприятие стало площадкой для открытого диалога об актуальных вызовах, с которыми сегодня сталкиваются громады, вынужденные работать и проживать вне своих территорий, рассказали МГ «Объектив» организаторы из Харьковского отделения ОО «Защита Государства».

Встреча состоялась в Центре развития гражданского общества при Координационном гуманитарном центре. Присутствовали представители громад, эксперты и активисты. В центре внимания были вызовы и потребности перемещенных громад, в частности вопросы поддержки ВПЛ и социализации детей в условиях длительного стресса и смены среды. Участники были солидарны: несмотря на разные масштабы и специфику громад, проблематика во многом общая, а подходы к ее решению требуют координации и взаимоподдержки.

Отдельный блок дискуссии был посвящен правовым вопросам, касающимся военнослужащих и гражданских: компенсациям за разрушенное имущество на территориях активных боевых действий, невозможности выезда соответствующих комиссий, а также проблемам утраченных или своевременно не обновленных документов на жилье.

Представители громад поделились собственными наработками, практическим опытом и уже примененными инструментами реагирования. Было отмечено, что обмен путями решения схожих вопросов является чрезвычайно полезным и позволяет избегать ошибок, масштабировать эффективные практики и быстрее находить действенные решения в условиях ограниченных ресурсов.

Участники также обсудили взаимодействие органов власти с общественными организациями и благотворительными фондами как ключевой инструмент эффективной поддержки перемещенных громад. Отдельное внимание уделили разработке дальнейших шагов, направленных на системную помощь, восстановление социальных связей и усиление способностей громад в новых условиях.

В Харьковском отделении ОО «Защита Государства» отметили, что и в дальнейшем будут работать над консолидацией усилий общественного сектора, экспертной среды и органов власти для выработки практических решений, которые будут способствовать защите прав людей, поддержке ВПЛ и восстановлению громад, пострадавших в результате войны.