Live

Главы перемещенных из-за войны громад собирались в Харькове: что обсуждали

Общество 20:20   22.01.2026
Ирина Максимова
Главы перемещенных из-за войны громад собирались в Харькове: что обсуждали

Круглый стол с участием глав перемещенных громад Луганской и Харьковской областей, а также представителей общественного сектора и благотворительных фондов состоялся в Харькове 21 января.

Мероприятие стало площадкой для открытого диалога об актуальных вызовах, с которыми сегодня сталкиваются громады, вынужденные работать и проживать вне своих территорий, рассказали МГ «Объектив» организаторы из Харьковского отделения ОО «Защита Государства».

Встреча состоялась в Центре развития гражданского общества при Координационном гуманитарном центре. Присутствовали представители громад, эксперты и активисты. В центре внимания были вызовы и потребности перемещенных громад, в частности вопросы поддержки ВПЛ и социализации детей в условиях длительного стресса и смены среды. Участники были солидарны: несмотря на разные масштабы и специфику громад, проблематика во многом общая, а подходы к ее решению требуют координации и взаимоподдержки.

Отдельный блок дискуссии был посвящен правовым вопросам, касающимся военнослужащих и гражданских: компенсациям за разрушенное имущество на территориях активных боевых действий, невозможности выезда соответствующих комиссий, а также проблемам утраченных или своевременно не обновленных документов на жилье.

Представители громад поделились собственными наработками, практическим опытом и уже примененными инструментами реагирования. Было отмечено, что обмен путями решения схожих вопросов является чрезвычайно полезным и позволяет избегать ошибок, масштабировать эффективные практики и быстрее находить действенные решения в условиях ограниченных ресурсов.

Участники также обсудили взаимодействие органов власти с общественными организациями и благотворительными фондами как ключевой инструмент эффективной поддержки перемещенных громад. Отдельное внимание уделили разработке дальнейших шагов, направленных на системную помощь, восстановление социальных связей и усиление способностей громад в новых условиях.

В Харьковском отделении ОО «Защита Государства» отметили, что и в дальнейшем будут работать над консолидацией усилий общественного сектора, экспертной среды и органов власти для выработки практических решений, которые будут способствовать защите прав людей, поддержке ВПЛ и восстановлению громад, пострадавших в результате войны.

Читайте также: Привезла 6-летнюю дочь в Купянск, где девочка была ранена: мать будут судить

Автор: Ирина Максимова
Популярно
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026, 23:00
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
22.01.2026, 16:45
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
22.01.2026, 15:10
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
22.01.2026, 06:00
Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
21.01.2026, 19:28

Новости по теме:

18.12.2025
Общественность собиралась на баскетбольной площадке в Харькове: зачем
09.12.2025
Денис Парамонов: обеспечим Киевский центр детской кардиохирургии оснащением
18.11.2025
Благотворитель Денис Парамонов купит для Института сердца новейший УЗИ-аппарат
11.11.2025
Новый актовый зал колледжа в Харькове: работы профинансировал Денис Парамонов
03.10.2025
Денис Парамонов: Наше оборудование для «Института сердца» спасло тысячи жизней


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Главы перемещенных из-за войны громад собирались в Харькове: что обсуждали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Круглый стол с участием глав перемещенных громад Луганской и Харьковской областей, а также представителей общественного сектора и благотворительных фондов состоялся в Харькове.".