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Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область

Общество 12:33   10.06.2026
Виктория Яковенко
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область

Синоптики предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях сегодня, 10 июня.

«Во второй половине дня 10 июня с сохранением до конца суток ожидаются: по городу гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по области грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическими дождями, воздух будет очень теплым, на юге и западе – жара. А вот в конце недели в большинстве областей Украины ожидается понижение температуры воздуха, писала она.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях сегодня, 10 июня.".