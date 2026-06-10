Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Синоптики предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях сегодня, 10 июня.
«Во второй половине дня 10 июня с сохранением до конца суток ожидаются: по городу гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по области грозы, местами град, шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишет Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическими дождями, воздух будет очень теплым, на юге и западе – жара. А вот в конце недели в большинстве областей Украины ожидается понижение температуры воздуха, писала она.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, гроза, новости Харькова, опасная погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 12:33;