В первые дни июня поезд «Львов-Лозовая» стал самым популярным в Украине
В АО «Укрзалізниця» отмечают: начался самый пиковый период 2026 года. По их данным, самым популярным в первую неделю лета стал поезд №104 «Львов-Лозовая».
«Он перевез более 13 тысяч человек. В общем планируется, что в течение трех месяцев лета УЗ перевезет 7 млн пассажиров», — пишет УЗ.
Всего в течение первой недели июня по железной дороге путешествовали 472 873 пассажира.
Железнодорожники говорят: ежедневно 340 тысяч запросов на билеты и перевозят 80 тысяч человек.
«В дальнейшем эта пропорция будет расти от 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет», — прогнозируют в УЗ.
Отмечается, что в течение 1-7 июня пользователи искали билеты между Киевом и Харьковом более 66 тысяч раз. При этом было доступно около 17 тысяч мест. Еще больше запросов было зафиксировано на маршруте Киев – Львов.
«Чтобы ваше путешествие состоялось, есть пара действенных средств. Основа основ – планирование заранее. Чем раньше вы решите ехать и начнете мониторить билеты, тем больший шанс приобрести их. Старт продажи билетов – за 20 дней до даты выезда. Также есть эффективная опция автовыкупа. Через приложение Укрзалізниці вы выбираете необходимый поезд и дату. При появлении места в продаже программа выкупает его. Проверено тысячами пассажиров», — рекомендуют в УЗ.
Напомним, «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезда по обновленному летнему графику. Он начнет действовать с 28 июня и предусматривает изменения для харьковчан — город получит продолженный маршрут в Рахов, более регулярный рейс в Ужгород и новый поезд в Кременчуг.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 12:22;