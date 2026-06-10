В первые дни июня поезд «Львов-Лозовая» стал самым популярным в Украине

В АО «Укрзалізниця» отмечают: начался самый пиковый период 2026 года. По их данным, самым популярным в первую неделю лета стал поезд №104 «Львов-Лозовая».

«Он перевез более 13 тысяч человек. В общем планируется, что в течение трех месяцев лета УЗ перевезет 7 млн ​​пассажиров», — пишет УЗ.

Всего в течение первой недели июня по железной дороге путешествовали 472 873 пассажира.

Железнодорожники говорят: ежедневно 340 тысяч запросов на билеты и перевозят 80 тысяч человек.

«В дальнейшем эта пропорция будет расти от 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет», — прогнозируют в УЗ.

Отмечается, что в течение 1-7 июня пользователи искали билеты между Киевом и Харьковом более 66 тысяч раз. При этом было доступно около 17 тысяч мест. Еще больше запросов было зафиксировано на маршруте Киев – Львов.

«Чтобы ваше путешествие состоялось, есть пара действенных средств. Основа основ – планирование заранее. Чем раньше вы решите ехать и начнете мониторить билеты, тем больший шанс приобрести их. Старт продажи билетов – за 20 дней до даты выезда. Также есть эффективная опция автовыкупа. Через приложение Укрзалізниці вы выбираете необходимый поезд и дату. При появлении места в продаже программа выкупает его. Проверено тысячами пассажиров», — рекомендуют в УЗ.

Напомним, «Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезда по обновленному летнему графику. Он начнет действовать с 28 июня и предусматривает изменения для харьковчан — город получит продолженный маршрут в Рахов, более регулярный рейс в Ужгород и новый поезд в Кременчуг.