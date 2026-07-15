Поезд Харьков – Кременчуг отменили, не запустив: почему

Новый пассажирский поезд №229/230 сообщением Харьков – Кременчуг, который «Укрзалізниця» анонсировала в конце июня, так и не выйдет на маршрут, сообщает «Суспільне Полтава».

Как пояснили в АО «Укрзалізниці», 28 июня планировали, что уже на следующий день начнет курсировать новый дневной поезд №229/230 между Харьковом и Кременчугом.

Перед его запуском назначили дополнительный поезд № 245/246 с таким же маршрутом, чтобы оценить пассажиропоток, но рейс оказался почти пустым.

После этого в компании отказались от нового маршрута, а вагоны передали на маршруты с самым большим дефицитом мест.

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