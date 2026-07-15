Live

Поезд Харьков – Кременчуг отменили, не запустив: почему

Транспорт 21:58   15.07.2026
Оксана Якушко
Поезд Харьков – Кременчуг отменили, не запустив: почему Фото: АО “Укрзалізниця”

Новый пассажирский поезд №229/230 сообщением Харьков – Кременчуг, который «Укрзалізниця» анонсировала в конце июня, так и не выйдет на маршрут, сообщает «Суспільне Полтава».

Как пояснили в АО «Укрзалізниці», 28 июня планировали, что уже на следующий день начнет курсировать новый дневной поезд №229/230 между Харьковом и Кременчугом.

Перед его запуском назначили дополнительный поезд № 245/246 с таким же маршрутом, чтобы оценить пассажиропоток, но рейс оказался почти пустым.

После этого в компании отказались от нового маршрута, а вагоны передали на маршруты с самым большим дефицитом мест.

Читайте также: 16 июля запретят движение транспорта в центре Харькова

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрыв в Харькове: по городу ударил КАБ, пострадавшие (дополняется)
Взрыв в Харькове: по городу ударил КАБ, пострадавшие (дополняется)
15.07.2026, 17:59
Последствия удара КАБ по Харькову: 8 пострадавших, разрушения (фото, видео)
Последствия удара КАБ по Харькову: 8 пострадавших, разрушения (фото, видео)
15.07.2026, 18:59
Дроны атакуют дома в Харькове: что известно о последствиях (дополнено)
Дроны атакуют дома в Харькове: что известно о последствиях (дополнено)
15.07.2026, 16:49
Новости Харькова — главное 15 июля: БпЛА и КАБ атаковали город
Новости Харькова — главное 15 июля: БпЛА и КАБ атаковали город
15.07.2026, 22:25
Первые минуты после удара FPV-дрона: как спасали квартиру в Харькове (видео)
Первые минуты после удара FPV-дрона: как спасали квартиру в Харькове (видео)
15.07.2026, 18:30
FPV атакуют квартиры в Харькове, удар КАБом, избиение ребенка — итоги 15 июля
FPV атакуют квартиры в Харькове, удар КАБом, избиение ребенка — итоги 15 июля
15.07.2026, 23:00

Новости по теме:

15.07.2026
Трамваи и троллейбусы 16 июля изменят маршруты в некоторых районах Харькова
15.07.2026
16 июля запретят движение транспорта в центре Харькова
15.07.2026
Последствия удара КАБ по Харькову: 8 пострадавших, разрушения (фото, видео)
15.07.2026
Первые минуты после удара FPV-дрона: как спасали квартиру в Харькове (видео)
15.07.2026
«Я поклонник трамвая»: Терехов о судьбе транспорта в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Поезд Харьков – Кременчуг отменили, не запустив: почему», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 21:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый пассажирский поезд №229/230 сообщением Харьков – Кременчуг, который «Укрзалізниця» анонсировала в конце июня, так и не выйдет на маршрут, сообщает «Суспільне Полтава».".