16 июля запретят движение транспорта в центре Харькова

В четверг, 16 июля, с 9:00 до 18:00 движение транспорта на площади Благовещенской в ​​направлении движения к Соборному спуску, на участке от ул. Рождественский к Соборному спуску будет запрещен.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Рождественской, ул. Полтавский Шлях, площадью Сергеевской, спуском Соборным и другими близлежащими улицами.

Временное ограничение скажется и на движении троллейбуса №11, который 16 июля будет ходить следующим образом:

часть 1: при движении к площади Конституции будет объезжать закрытый участок за счет автономного хода (бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергеевская – площадь Павловская – ул. Университетская – пер. Ярмарочный – площадь Конституции);

часть 2: будет курсировать от разворотного круга «Пр. Дзюбы» в разворотный круг «Бул. Гончаровский».