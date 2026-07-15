Первые минуты после удара FPV-дрона: как спасали квартиру в Харькове (видео)
Как ликвидировали пожар в квартире после попадания в нее российского FPV-дрона в Киевском районе, показали в департаменте чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники департамента первыми прибыли на место происшествия, сообщает Харьковский горсовет.
С помощью автолестницы работники департамента чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями ГСЧС быстро добрались до квартиры на шестом этаже.
Помещение было уже задымленным, поэтому сотрудники и спасатели оперативно локализовали пожар, использовав огнетушитель.
В результате этого удара российкого дрона никто не пострадал.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», о «прилете» в Киевском районе мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в 13:35. Повторный удар в этом районе произошел в 14:10. В результате взрыва в квартире на шестом этаже произошло возгорание.