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Первые минуты после удара FPV-дрона: как спасали квартиру в Харькове (видео)

Происшествия 18:30   15.07.2026
Оксана Якушко
Первые минуты после удара FPV-дрона: как спасали квартиру в Харькове (видео) Скриншот

Как ликвидировали пожар в квартире после попадания в нее российского FPV-дрона в Киевском районе, показали в департаменте чрезвычайных ситуаций.

Сотрудники департамента первыми прибыли на место происшествия, сообщает Харьковский горсовет.

С помощью автолестницы работники департамента чрезвычайных ситуаций вместе со спасателями ГСЧС быстро добрались до квартиры на шестом этаже.

Помещение было уже задымленным, поэтому сотрудники и спасатели оперативно локализовали пожар, использовав огнетушитель.

В результате этого удара российкого дрона никто не пострадал.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», о «прилете» в Киевском районе мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в 13:35. Повторный удар в этом районе произошел в 14:10. В результате взрыва в квартире на шестом этаже произошло возгорание.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 18:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как ликвидировали пожар в квартире после попадания в нее российского FPV-дрона в Киевском районе, показали в департаменте чрезвычайных ситуаций.".