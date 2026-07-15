Перші хвилини після удару FPV-дрона: як рятували квартиру у Харкові (відео)

Як ліквідовували пожежу у квартирі після влучання російського FPV-дрона в Київському районі, показали у департаменті надзвичайних ситуацій.

Співробітники департаменту першими прибули на місце події, повідомляє Харківська міськрада.

За допомогою автодрабини працівники департаменту надзвичайних ситуацій разом із рятувальниками ДСНС швидко дісталися до квартири на шостому поверсі. Помешкання було вже задимленим, тож вони оперативно локалізували пожежу, використавши вогнегасник.

Внаслідок цього удару російського дрона ніхто не постраждав.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, про “приліт” у Київському районі мер Харкова Ігор Терехов повідомив о 13:35. Повторний удар у цьому районі стався о 14.10. Внаслідок вибуху у квартирі на шостому поверсі сталося загоряння.