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Перші хвилини після удару FPV-дрона: як рятували квартиру у Харкові (відео)

Події 18:30   15.07.2026
Оксана Якушко
Перші хвилини після удару FPV-дрона: як рятували квартиру у Харкові (відео)

Як ліквідовували пожежу у квартирі після влучання російського FPV-дрона в Київському районі, показали у департаменті надзвичайних ситуацій.

Співробітники департаменту першими прибули на місце події, повідомляє Харківська міськрада.

За допомогою автодрабини працівники департаменту надзвичайних ситуацій разом із рятувальниками ДСНС швидко дісталися до квартири на шостому поверсі. Помешкання було вже задимленим, тож вони оперативно локалізували пожежу, використавши вогнегасник.

Внаслідок цього удару російського дрона ніхто не постраждав.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, про “приліт” у Київському районі мер Харкова Ігор Терехов повідомив о 13:35. Повторний удар у цьому районі стався о 14.10. Внаслідок вибуху у квартирі на шостому поверсі сталося загоряння.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як ліквідовували пожежу у квартирі після влучання російського FPV-дрона в Київському районі, показали у департаменті надзвичайних ситуацій.".