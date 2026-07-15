Live

“Я прихильник трамвая”: Терехов про долю транспорту в Харкові

Транспорт 11:27   15.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Я прихильник трамвая”: Терехов про долю транспорту в Харкові

В інтерв’ю інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна” мер Ігор Терехов заявив, що прибирати трамваї в Харкові не збираються. Навпаки, міський голова хоче лише нарощувати кількість такого транспорту.

“Я прихильник трамвая, хто б що не казав. До війни у нас була виділена земельна ділянка в індустріальному парку. Ми були на кінцевій стадії перемовини щодо організації спільного підприємства між міською радою, містом Харковом, та швейцарською фірмою, яка випускає трамваї, у нас все було вже готове для випуску власного трамвая”, – нагадав Терехов.

Однак цим планам завадила війна. До повномасштабного вторгнення, зазначив міський голова, спільно з іноземним консультантом навіть розробили схему, завдяки якій визначили, які маршрути варто залишити, а які – розширити.

“Я дуже хочу, щоб у нас були трамваї, по-перше, власного виробництва, спільного з інвесторами, і зовсім іншого класу, і на зовсім інших рейках вони ходили. Дуже багато там питань і щодо колії, і щодо тягових підстанцій. Але хочу вам сказати, що ні в якому разі прибирати ми нічого не будемо, будемо тільки нарощувати”, – додав міський голова.

Читайте також: Скільки будинків у Харкові залишалися без газу після ударів РФ у червні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Збитки довкіллю Харківщини через війну сягнули понад 566 млрд грн
Збитки довкіллю Харківщини через війну сягнули понад 566 млрд грн
15.07.2026, 12:36
Сьогодні 15 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 липня 2026: яке свято та день в історії
15.07.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 15 липня: обстріли, інцидент з побиттям хлопчика
Новини Харкова — головне 15 липня: обстріли, інцидент з побиттям хлопчика
15.07.2026, 12:17
Двоє загиблих та 16 постраждалих – про наслідки атак РФ повідомив Синєгубов
Двоє загиблих та 16 постраждалих – про наслідки атак РФ повідомив Синєгубов
15.07.2026, 08:56
КАБи вдарили по Ізюму: постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС
КАБи вдарили по Ізюму: постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС
15.07.2026, 09:10
Машовець: ситуація на Куп’янщині погіршується, але у ЗСУ може з’явитися шанс
Машовець: ситуація на Куп’янщині погіршується, але у ЗСУ може з’явитися шанс
15.07.2026, 09:55

Новини за темою:

15.07.2026
Скільки будинків у Харкові залишалися без газу після ударів РФ у червні
15.07.2026
Новини Харкова — головне 15 липня: обстріли, інцидент з побиттям хлопчика
15.07.2026
До кінця липня в місті перекриватимуть частину проспекту Героїв Харкова
14.07.2026
15 липня перекриють для руху транспорту вулицю в Харкові
14.07.2026
Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Я прихильник трамвая”: Терехов про долю транспорту в Харкові», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 11:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В інтерв’ю інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна” мер Ігор Терехов заявив, що прибирати трамваї в Харкові не збираються".