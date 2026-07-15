“Я прихильник трамвая”: Терехов про долю транспорту в Харкові

В інтерв’ю інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна” мер Ігор Терехов заявив, що прибирати трамваї в Харкові не збираються. Навпаки, міський голова хоче лише нарощувати кількість такого транспорту.

“Я прихильник трамвая, хто б що не казав. До війни у нас була виділена земельна ділянка в індустріальному парку. Ми були на кінцевій стадії перемовини щодо організації спільного підприємства між міською радою, містом Харковом, та швейцарською фірмою, яка випускає трамваї, у нас все було вже готове для випуску власного трамвая”, – нагадав Терехов.

Однак цим планам завадила війна. До повномасштабного вторгнення, зазначив міський голова, спільно з іноземним консультантом навіть розробили схему, завдяки якій визначили, які маршрути варто залишити, а які – розширити.

“Я дуже хочу, щоб у нас були трамваї, по-перше, власного виробництва, спільного з інвесторами, і зовсім іншого класу, і на зовсім інших рейках вони ходили. Дуже багато там питань і щодо колії, і щодо тягових підстанцій. Але хочу вам сказати, що ні в якому разі прибирати ми нічого не будемо, будемо тільки нарощувати”, – додав міський голова.