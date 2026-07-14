Загинув чоловік через удар БпЛА по цивільному авто на Харківщині

Російський БпЛА атакував автомобіль увечері 14 липня на автодорозі Золочів — Максимівка біля села Березівка ​​Богодухівського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Російський БпЛА, попередньо типу «Молния», поцілив цивільний автомобіль Peugeot. Внаслідок влучання загинув 61-річний водій.

Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», 14 липня близько 16:15 російські військові завдали удару FPV-дроном по багатоквартирному будинку у Шевченківському районі Харкова, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Поранення отримав 63-річний чоловік. На момент атаки він перебував на вулиці біля будинку.