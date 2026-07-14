Live

Загинув чоловік через удар БпЛА по цивільному авто на Харківщині

Події 21:51   14.07.2026
Оксана Якушко
Загинув чоловік через удар БпЛА по цивільному авто на Харківщині

Російський БпЛА атакував автомобіль увечері 14 липня на автодорозі Золочів — Максимівка біля села Березівка ​​Богодухівського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Російський БпЛА, попередньо типу «Молния», поцілив цивільний автомобіль Peugeot. Внаслідок влучання загинув 61-річний водій.

Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», 14 липня близько 16:15 російські військові завдали удару FPV-дроном по багатоквартирному будинку у Шевченківському районі Харкова, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Поранення отримав 63-річний чоловік. На момент атаки він перебував на вулиці біля будинку.

Читайте також: Росіяни двічі атакували місто біля Харкова: що пошкодили (фото)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова — головне 14 липня: удар “Бандеролі”, БпЛА влетів у квартиру
Новини Харкова — головне 14 липня: удар “Бандеролі”, БпЛА влетів у квартиру
14.07.2026, 22:03
Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським
Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським
13.07.2026, 09:42
Харків атакували БпЛА: “приліт” біля АЗС, влучання у квартиру (доповнено)
Харків атакували БпЛА: “приліт” біля АЗС, влучання у квартиру (доповнено)
14.07.2026, 20:58
Номери телефонів для консультацій змінилися у Пенсійному фонді
Номери телефонів для консультацій змінилися у Пенсійному фонді
14.07.2026, 18:52
15 липня перекриють для руху транспорту вулицю в Харкові
15 липня перекриють для руху транспорту вулицю в Харкові
14.07.2026, 17:45
Кинув у працівника ТЦК металевий прут – чоловіку з Харківщини світить 12 років
Кинув у працівника ТЦК металевий прут – чоловіку з Харківщини світить 12 років
14.07.2026, 19:33

Новини за темою:

12.07.2026
Атака БпЛА на Харків: троє постраждалих, понад 20 пошкоджених будинків
11.07.2026
БпЛА атакували Харків: удари по підприємству та АЗС, постраждалі (фото, відео)
10.07.2026
Неповнолітню на Харківщині душили заради iPhone: підозрюють 18-річного
09.07.2026
Як заповідний фонд опинився у приватників: на Харківщині судяться за 150 га
09.07.2026
БпЛА пошкодив магазин і «Нову пошту» на Харківщині: постраждали троє людей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Загинув чоловік через удар БпЛА по цивільному авто на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 21:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський БпЛА атакував автомобіль увечері 14 липня на автодорозі Золочів — Максимівка біля села Березівка ​​Богодухівського району.".