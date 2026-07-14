Росіяни двічі атакували місто біля Харкова: що пошкодили (фото)

Сьогодні, 14 липня, близько 15:55 росіяни завдали удару по цивільній міській забудові Дергачів, застосувавши модифікований «шахед».

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Влучання припало в дах адміністративної будівлі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Також унаслідок вибухової хвилі пошкоджено приватне домоволодіння», – розповів Задоренко.

Вдруге росіяни атакували Дергачі 17:15 – вони поцілили «шахедом» приватний сектор. На місці влучання також зайнялася пожежа. Різного ступеня пошкоджень зазнали будинки та господарські споруди .

На щастя, без постраждалих.