Live

Росіяни двічі атакували місто біля Харкова: що пошкодили (фото)

Події 20:21   14.07.2026
Оксана Якушко
Росіяни двічі атакували місто біля Харкова: що пошкодили (фото)

Сьогодні, 14 липня, близько 15:55 росіяни завдали удару по цивільній міській забудові Дергачів, застосувавши модифікований «шахед».

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Влучання припало в дах адміністративної будівлі. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Також унаслідок вибухової хвилі пошкоджено приватне домоволодіння», – розповів Задоренко.

Вдруге росіяни атакували Дергачі 17:15 – вони поцілили «шахедом» приватний сектор. На місці влучання також зайнялася пожежа. Різного ступеня пошкоджень зазнали будинки та господарські споруди .

На щастя, без постраждалих.

 

 

Читайте також: Харків атакували БпЛА: “приліт” біля АЗС, влучання у квартиру (доповнено)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Харків атакували БпЛА: “приліт” біля АЗС, влучання у квартиру (доповнено)
Харків атакували БпЛА: “приліт” біля АЗС, влучання у квартиру (доповнено)
14.07.2026, 20:58
15 липня перекриють для руху транспорту вулицю в Харкові
15 липня перекриють для руху транспорту вулицю в Харкові
14.07.2026, 17:45
Номери телефонів для консультацій змінилися у Пенсійному фонді
Номери телефонів для консультацій змінилися у Пенсійному фонді
14.07.2026, 18:52
Новини Харкова — головне 14 липня: удар “Бандеролі”, БпЛА влетів у квартиру
Новини Харкова — головне 14 липня: удар “Бандеролі”, БпЛА влетів у квартиру
14.07.2026, 20:22
“Для людей буде безкоштовно”: в онкоцентрі Харкова запустили сучасний апарат
“Для людей буде безкоштовно”: в онкоцентрі Харкова запустили сучасний апарат
14.07.2026, 16:10
Кинув у працівника ТЦК металевий прут – чоловіку з Харківщини світить 12 років
Кинув у працівника ТЦК металевий прут – чоловіку з Харківщини світить 12 років
14.07.2026, 19:33

Новини за темою:

14.07.2026
Удар по Слатиному: загибла, постраждалі, під завалами може бути людина
14.07.2026
Вранці під атакою ЗС РФ опинився Чугуїв – куди вдарили (доповнено)
14.07.2026
Дрон-ракета “Бандероль” вдарила по Харкову – що відомо (доповнено)
14.07.2026
У Богодухові горіли автобуси, у Солоницівці “прилетіло” по дому: чим атакували
14.07.2026
Новини Харкова — головне 14 липня: удар “Бандеролі”, БпЛА влетів у квартиру


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росіяни двічі атакували місто біля Харкова: що пошкодили (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2026 в 20:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 14 липня, близько 15:55 росіяни завдали удару по цивільній міській забудові Дергачів, застосувавши модифікований «шахед».".