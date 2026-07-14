Россияне дважды атаковали город возле Харькова: что повредили (фото)

Сегодня, 14 июля, около 15:55 россияне нанесли удар по гражданской городской застройке Дергачей, применив модифицированный «шахед».

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Попадание пришлось в крышу административного здания. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Также взрывной волной повреждено частное домовладение», — рассказал Задоренко.

Второй раз россияне атаковали Дергачи в 17:15 – они попали «шахедом» по частному сектору. На месте попадания также вспыхнул пожар. Разной степени повреждений получили дома и хозяйственные постройки.

К счастью, без пострадавших.