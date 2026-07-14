Враг ударил по Слатино: погибшая, раненая, под завалами могут быть люди (фото)

Сегодня, 14 июля, около 10:00 армия РФ ударила КАБами по поселку Слатино.

Дополнено в 13:26. В результате вражеского авиаудара по поселку Слатино погибла 50-летняя женщина. Она невестка 72-летней пострадавшей, которую госпитализировали с ранениями, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

13:06. От полученных ранений одна женщина умерла в карете «скорой», ее данные устанавливают, пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Еще одну, 72-летнюю женщину, доставили в больницу с ранением головы и переломом лучевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести», – пишет он.

В населенном пункте повреждены дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По предварительным данным Задоренко, под завалами еще могут находиться люди. На месте работают профильные службы.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, утром 14 июля россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова, сообщал мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что пострадавших из-за удара нет.