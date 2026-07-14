Live

Враг ударил по Слатино: погибшая, раненая, под завалами могут быть люди (фото)

Происшествия 13:26   14.07.2026
Виктория Яковенко
Враг ударил по Слатино: погибшая, раненая, под завалами могут быть люди (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 14 июля, около 10:00 армия РФ ударила КАБами по поселку Слатино.

Дополнено в 13:26. В результате вражеского авиаудара по поселку Слатино погибла 50-летняя женщина. Она невестка 72-летней пострадавшей, которую госпитализировали с ранениями, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

13:06. От полученных ранений одна женщина умерла в карете «скорой», ее данные устанавливают, пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Еще одну, 72-летнюю женщину, доставили в больницу с ранением головы и переломом лучевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести», – пишет он.

В населенном пункте повреждены дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По предварительным данным Задоренко, под завалами еще могут находиться люди. На месте работают профильные службы.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

удар по Слатино
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Слатино
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, утром 14 июля россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова, сообщал мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что пострадавших из-за удара нет.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 14 июля: «Бандероль» атаковала город, бои
Новости Харькова — главное 14 июля: «Бандероль» атаковала город, бои
14.07.2026, 12:51
Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)
Дрон-ракета «Бандероль» ударила по Харькову – что известно (дополнено)
14.07.2026, 10:28
В Богодухове горели автобусы, в Солоницевке «прилетело» по дому: чем атаковали
В Богодухове горели автобусы, в Солоницевке «прилетело» по дому: чем атаковали
14.07.2026, 08:43
В Немышлянском районе в пожаре пострадал мужчина – подробности от ГСЧС
В Немышлянском районе в пожаре пострадал мужчина – подробности от ГСЧС
14.07.2026, 09:47
Новости Харькова — главное 13 июля: удар по спасателям, украли макет танка
Новости Харькова — главное 13 июля: удар по спасателям, украли макет танка
13.07.2026, 22:25
Разворовали 10,4 млн на ремонте Трипольской и Змиевской ТЭС: кого подозревают
Разворовали 10,4 млн на ремонте Трипольской и Змиевской ТЭС: кого подозревают
14.07.2026, 13:36

Новости по теме:

11.07.2026
Учительница погибла из-за удара «Шахеда» по Валкам ночью 10 июля
10.07.2026
Сегодня утром российский FPV-дрон убил гражданских в Слатино (дополнено)
10.07.2026
Погибла женщина, пострадали трое людей, горели дома: удары БпЛА по Валкам
07.07.2026
Российский FPV-дрон убил женщину в Слатино под Харьковом
07.07.2026
По Харькову ударили четыре КАБа, повреждены больницы – Терехов (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Враг ударил по Слатино: погибшая, раненая, под завалами могут быть люди (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 13:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 14 июля, около 10:00 армия РФ ударила КАБами по поселку Слатино.".