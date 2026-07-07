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По Харькову ударили четыре КАБа, повреждены больницы – Терехов (видео)

Происшествия 16:35   07.07.2026
Виктория Яковенко
По Харькову ударили четыре КАБа, повреждены больницы – Терехов (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в городе зафиксировали попадание четырех КАБ. Он рассказал о последствиях ударов.

«Один человек погиб. Кроме этого, поврежден многоэтажный жилой дом, выбиты окна, разбита крыша, повреждены автомобили. Кроме этого, очень пострадали больничные учреждения — это два больничных учреждения, которые предоставляют медицинские услуги харьковчанам», — рассказал городской голова.

Последствия «прилетов» устраняют коммунальщики.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

Напомним, днем ​​7 июля Харьков подвергся двум атакам КАБами. Самые страшные последствия имели удар по Шевченковскому району около 14:30. Один человек погиб. По состоянию на 16:30 было известно о 20 пострадавших. Среди них – четверо детей, писал начальник ХОВА Олег Синегубов. Также в результате этой атаки горели автомобили и получили повреждения жилые дома, проинформировал мэр Игорь Терехов. Менее чем через час россияне нанесли повторный удар КАБами.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 16:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в городе зафиксировали попадание четырех КАБ. Он рассказал о последствиях ударов.".