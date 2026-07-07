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В Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики

Общество 14:05   07.07.2026
Виктория Яковенко
В Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 и 8 июля.

«В ближайшее время и до конца суток 7 июля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

В среду, 8 июля, по данным метеорологов, днем ​​ожидаются грозы, местами по области – град и шквал.

Напомним, накануне, 6 июля, ураган прошел на территории Дергачевской громады. Из-за повреждений электросетей в части населенных пунктов временно пропадал свет, также были перебои с доступом к сети интернет, информировал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 14:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 и 8 июля.".