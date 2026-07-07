В Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 7 и 8 июля.

«В ближайшее время и до конца суток 7 июля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

В среду, 8 июля, по данным метеорологов, днем ​​ожидаются грозы, местами по области – град и шквал.

Напомним, накануне, 6 июля, ураган прошел на территории Дергачевской громады. Из-за повреждений электросетей в части населенных пунктов временно пропадал свет, также были перебои с доступом к сети интернет, информировал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.