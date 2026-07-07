Live

Новости Харькова — главное 7 июля: как прошла ночь, «прилет» по АЗС

Общество 07:52   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 7 июля: как прошла ночь, «прилет» по АЗС

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:52

О «прилете» по АЗС утром 7 июля сообщил городской голова Игорь Терехов

По его информации враг ударил по заправке в Шевченковском районе. На месте «прилета» начался пожар – загорелась колонка.

«На данный момент — без пострадавших, повреждений в близлежащих домах на данную минуту не обнаружено», – уточнил Терехов.

07:10

Трижды за ночь объявляли тревогу на Харьковщине

В 00:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ тем временем сообщили о скоростной цели, которая двигалась на север региона. После чего в области начали фиксировать БпЛА разных типов и FPV-дроны. Угроза обстрела сохранялась до 03:10. Но уже в 03:37 тревогу возобновили – на этот раз на Харьковщину россияне выпустили КАБы.

В 04:13 прозвучал отбой, а в 04:47 регион вновь «покраснел» – оккупанты начали запускать БпЛА. Угроза сохранялась до 06:05. Информации о «прилетах» не было. По состоянию на 07:10 в Харькове и области – без новых угроз.

Читайте также: Сегодня 7 июля 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 6 июля: «прилеты» в городе, есть ли дефицит топлива
Новости Харькова — главное 6 июля: «прилеты» в городе, есть ли дефицит топлива
06.07.2026, 22:04
Троллейбусы будут ходить реже: на проспекте Героев Харькова ограничат движение
Троллейбусы будут ходить реже: на проспекте Героев Харькова ограничат движение
06.07.2026, 21:35
Жительница пригорода Харькова заявила, что соседи хладнокровно убили её собаку
Жительница пригорода Харькова заявила, что соседи хладнокровно убили её собаку
06.07.2026, 21:11
Очередной «прилет» по АЗС зафиксировали утром в Харькове (дополнено)
Очередной «прилет» по АЗС зафиксировали утром в Харькове (дополнено)
06.07.2026, 11:56
Военные РФ целенаправленно бьют по АЗС в Харькове и области — итоги 6 июля
Военные РФ целенаправленно бьют по АЗС в Харькове и области — итоги 6 июля
06.07.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 7 июля: как прошла ночь, «прилет» по АЗС
Новости Харькова — главное 7 июля: как прошла ночь, «прилет» по АЗС
07.07.2026, 07:52

Новости по теме:

07.07.2026
Горит колонка: сегодня утром россияне вновь ударили по АЗС
06.07.2026
Военные РФ целенаправленно бьют по АЗС в Харькове и области — итоги 6 июля
06.07.2026
Завтра в Холодногорском районе не будет газа – адреса
06.07.2026
Очередной «прилет» по АЗС зафиксировали утром в Харькове (дополнено)
06.07.2026
Из-за ударов по Киеву задерживаются харьковские поезда – детали


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 7 июля: как прошла ночь, «прилет» по АЗС», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 07:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".