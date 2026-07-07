Новости Харькова — главное 7 июля: как прошла ночь, «прилет» по АЗС

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:52

О «прилете» по АЗС утром 7 июля сообщил городской голова Игорь Терехов

По его информации враг ударил по заправке в Шевченковском районе. На месте «прилета» начался пожар – загорелась колонка.

«На данный момент — без пострадавших, повреждений в близлежащих домах на данную минуту не обнаружено», – уточнил Терехов.

07:10

Трижды за ночь объявляли тревогу на Харьковщине

В 00:55 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ тем временем сообщили о скоростной цели, которая двигалась на север региона. После чего в области начали фиксировать БпЛА разных типов и FPV-дроны. Угроза обстрела сохранялась до 03:10. Но уже в 03:37 тревогу возобновили – на этот раз на Харьковщину россияне выпустили КАБы.

В 04:13 прозвучал отбой, а в 04:47 регион вновь «покраснел» – оккупанты начали запускать БпЛА. Угроза сохранялась до 06:05. Информации о «прилетах» не было. По состоянию на 07:10 в Харькове и области – без новых угроз.