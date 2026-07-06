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В квартире в Харькове прогремел взрыв — полиция спасала 18-летнюю девушку

Происшествия 17:49   06.07.2026
Елена Нагорная
В квартире в Харькове прогремел взрыв — полиция спасала 18-летнюю девушку

В одной из квартир жилого дома в Холодногорском районе Харькова около 15:00 6 июля прогремел взрыв, в результате которого пострадала 18-летняя девушка.

Сотрудники полиции, находившиеся неподалеку на другом вызове, немедленно прибыли на место происшествия. Девушка получила тяжелые ожоги. Следователь Дмитрий Скрипниченко и старший оперуполномоченный Иван Адамкович оказали пострадавшей первую помощь, остановив критическое кровотечение, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

До прибытия бригады «скорой» правоохранители оставались рядом с девушкой и помогали ей не потерять сознание. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

Причина взрыва — устанавливается.

Как сообщала МГ «Объектив», 5 июля 20-летний харьковчанин нашел неизвестный предмет в поле на территории Малоданиловской громады. Он привез находку домой и попытался ее разобрать, в результате чего произошел взрыв. Потерпевший получил многочисленные ранения.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 17:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одной из квартир жилого дома в Холодногорском районе Харькова около 15:00 6 июля прогремел взрыв, в результате которого пострадала 18-летняя девушка.".