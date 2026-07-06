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24 удара, взрывы звучали почти везде: статистика обстрелов Харькова за неделю

Происшествия 13:48   06.07.2026
Виктория Яковенко
24 удара, взрывы звучали почти везде: статистика обстрелов Харькова за неделю Фото: Игорь Терехов

За прошлую неделю в Харькове зафиксировали 24 обстрела. Мэр Игорь Терехов сообщает, что «взрывы раздавались почти везде»: в Холодногорском, Шевченковском, Киевском, Основянском, Новобаварском, Слободском, Салтовском и Индустриальном районах.

Согласно статистике Терехова, враг атаковал город КАБами, FPV-дронами, БпЛА типа «Италмас», «Шахедами» (был и реактивный) и БпЛА типа «Молния».

«Были повреждены жилые дома, частный сектор, окна, фасады, крыши, дороги, автомобили, складские и хозяйственные помещения, объекты инфраструктуры. Были попадания возле многоэтажек, в частные домовладения, в проезжую часть, на территории предприятий, поблизости и непосредственно по АЗС», — отметил мэр.

Он особо обратил внимание на ситуацию вокруг автозаправочных станций.

«Очевидно, что враг целенаправленно избрал их как мишени. Учитывая это, очень прошу всех горожан и гостей Харькова не задерживаться там без необходимости. Безусловно, лучше планировать визит на АЗС, когда нет воздушной опасности: быстро залили горючее – и двинулись дальше, не создавая очередей», – обратился мэр.

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За неделю в результате вражеских ударов пострадали 74 человека, среди них — семь детей. Погибли три человека, среди них — один ребенок.

«29 июня в Холодногорском районе погибли две молодые девушки – студентки Харьковского национального медицинского университета. Одна из них погибла на месте, вторая – после тяжелых ранений в больнице. А удар по Новобаварскому району забрал жизнь 15-летнего парня», — уточнил Терехов.

За неделю продолжительность воздушных тревог в городе была меньше примерно на 61 час (39%), чем в области.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 13:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошлую неделю в Харькове зафиксировали 24 обстрела. Мэр Игорь Терехов сообщает, что «взрывы раздавались почти везде»".