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Привёз опасную находку домой: подробности травмирования харьковчанина

Происшествия 14:11   06.07.2026
Виктория Яковенко
Привёз опасную находку домой: подробности травмирования харьковчанина Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили подробности подрыва 20-летнего харьковчанина.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вечером 5 июля получили сообщения от медиков о госпитализации харьковчанина, получившего минно-взрывные травмы.

«20-летний парень нашел неизвестный предмет в поле на территории Малоданиловской громады. Он привез находку домой и попытался ее разобрать, в результате чего произошел взрыв. Потерпевший получил многочисленные обломочные ранения», — выяснили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Информацию о происшествии готовятся внести в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Напомним, в традиционной утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в результате взрыва неизвестного устройства в Харькове пострадал 20-летний мужчина.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 14:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили подробности подрыва 20-летнего харьковчанина.".