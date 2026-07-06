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«Это уже тактика»: что атакует враг в Харькове, сообщил Терехов

Записано 12:16   06.07.2026
Виктория Яковенко
«Это уже тактика»: что атакует враг в Харькове, сообщил Терехов Скриншот

Утро в Харькове было очень тяжелым, заявил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. Враг дважды атаковал город.

«Было два «прилета». Первый – был в Киевском районе. Было попадание возле АЗС. Второй «прилет» был по транспортной инфраструктуре города. Действительно, прошедшие сутки были очень тяжелыми для Харькова. Мы фиксируем, что враг целеустремленно бьет по АЗС. Это уже тактика. Бьет по критической инфраструктуре, транспортной инфраструктуре. Конечно, к сожалению, бьет по жилым домам. Гибнут люди», — отметил городской голова.

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Он напомнил, что в июне из-за атак РФ 122 человека пострадали, 13 – погибли.

«В частности, грустное новость пришла из Германии, потому что попавшая под удар КАБ студентка умерла уже в Германии», — сказал мэр.

Также, по его словам, в больницах еще остаются раненые в результате атак на Харьков. Среди них – тяжелые.

«Они находятся в реанимации. Очень многие и сейчас остаются в больнице. Некоторые проходят реабилитацию», – рассказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 12:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро в Харькове было очень тяжелым, заявил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. Враг дважды атаковал город.".