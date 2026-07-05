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Погибшую от авиаудара в Харькове студентку ХНМУ похоронили в Азербайджане

Происшествия 20:01   05.07.2026
Елена Нагорная
Погибшую от авиаудара в Харькове студентку ХНМУ похоронили в Азербайджане Фото: ХНМУ

В Азербайджане попрощались с 23-летней Фатимой Гусейновой — студенткой Харьковского национального медицинского университета, которая погибла в результате российского авиаудара по Харькову 29 июня.

Фатиму похоронили в родном селе Арабгубалы Кюрдамирского района. Накануне ее тело доставили на родину, где родные, друзья и односельчане проводили девушку в последний путь, сообщили в медуниверситете.

«29 июня Фатима погибла в результате удара российской управляемой авиабомбы по Холодногорскому району Харькова. Она приехала в город из Германии, чтобы 30 июня получить диплом об окончании Харьковского национального медицинского университета. До долгожданного дня оставались всего одни сутки», — напомнили в вузе.

Фото: ХНМУ
Фото: ХНМУ

Напомним, 29 июня россияне атаковали Харьков КАБами. Одна из авиабомб не разорвалась, в результате удара второй по Холодногорскому району погибла 23-летняя студентка Харьковского национального медицинского университета Фатима Гусейнова. Еще 12 человек пострадали.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 20:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Азербайджане попрощались с 23-летней Фатимой Гусейновой — студенткой ХНМУ, которая погибла в результате российского авиаудара по Харькову 29 июня.".