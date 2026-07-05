Часть улицы в центре Харькова закроют для транспорта на полдня в понедельник

В понедельник, 6 июля, в Харькове временно запретят движение транспорта по улице Дмитриевской. Ограничения будут действовать с 7:30 до 13:00 на участке от улицы Полтавский Шлях до улицы Благовещенской.

Как сообщили в городском совете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства, перекрытие движения связано с необходимостью проведения работ по обрезке деревьев.

Объехать закрытый участок дороги водители смогут по прилегающим улицам: Полтавский Шлях, Евгения Котляра, Благовещенской, Рождественской и другим.

Как сообщала МГ «Объектив», днем в понедельник, 6 июля, в Харькове ожидается гроза. В области также прогнозируют грозы. Из-за непогоды объявили I уровень опасности (желтый).