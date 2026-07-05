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Часть улицы в центре Харькова закроют для транспорта на полдня в понедельник

Транспорт 17:45   05.07.2026
Елена Нагорная
Часть улицы в центре Харькова закроют для транспорта на полдня в понедельник

В понедельник, 6 июля, в Харькове временно запретят движение транспорта по улице Дмитриевской. Ограничения будут действовать с 7:30 до 13:00 на участке от улицы Полтавский Шлях до улицы Благовещенской.

Как сообщили в городском совете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства, перекрытие движения связано с необходимостью проведения работ по обрезке деревьев.

Объехать закрытый участок дороги водители смогут по прилегающим улицам: Полтавский Шлях, Евгения Котляра, Благовещенской, Рождественской и другим.

Как сообщала МГ «Объектив», днем в понедельник, 6 июля, в Харькове ожидается гроза. В области также прогнозируют грозы. Из-за непогоды объявили I уровень опасности (желтый).

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 17:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 6 июля запретят движение транспорта по улице Дмитриевской. Ограничения будут действовать с 7:30 до 13:00 на участке от улицы Полтавский Шлях до улицы Благовещенской.".