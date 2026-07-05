Новости Харькова — главное за 5 июля: утром по АЗС ударил БпЛА

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:50

За прошедшие сутки на Харьковщине Генштаб ВСУ зафиксировал 17 атак военных РФ

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артельное, Кудиевка, Вильча и в сторону Хатнего, Избицкого, Зарубинки, Шевяковки.

На Купянском направлении россияне дважды атаковали в сторону Новоосиново и в районе Колесниковки.

07:16

Утром по АЗС в Харькове ударил БпЛА

Дважды в течение ночи в Харькове объявляли воздушную тревогу. В 22:55 — из-за угрозы беспилотников неустановленного типа, отбой был в 01:19. По той же причине, а точнее из-за угрозы «Шахедов», сирены завыли в 03:19, эта тревога всё еще продолжается.

В 03:56 Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБов на Харьковщину, в 05:47 — о БпЛА в регионе, движущихся курсом на Полтавщину.

Уже в 07:18 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА «Молния» по автозаправке в Индустриальном районе. Последствия этой атаки уточняют.