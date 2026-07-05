Новини Харкова — головне за 5 липня: вранці по АЗС вдарив БпЛА
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:50
Минулої доби на Харківщині Генштаб ЗСУ зафіксував 17 атак військових РФ
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 15 разів атакував позиції українських підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки.
На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в бік Новоосинового та в районі Колісниківки.
07:16
Вранці по АЗС у Харкові вдарив БпЛА
Двічі протягом ночі у Харкові оголошували повітряну тривогу. О 22:55 через загрозу безпілотників невстановленого типу, відбій був о 01:19. З тієї ж причини, а точніше через загрозу «шахедів», сирени завили о 03:19, ця тривога все ще триває.
О 03:56 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів на Харківщину, о 05:47 — про БпЛА у регіоні, що рухаються курсом на Полтавщину.
Вже о 07:18 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” БпЛА “Молния” по автозаправці в Індустріальному районі. Наслідки цієї атаки уточнюють.