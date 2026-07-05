Live

Новини Харкова — головне за 5 липня: вранці по АЗС вдарив БпЛА

Події 08:50   05.07.2026
Олена Нагорна
Новини Харкова — головне за 5 липня: вранці по АЗС вдарив БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:50

Минулої доби на Харківщині Генштаб ЗСУ зафіксував 17 атак військових РФ

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 15 разів атакував позиції українських підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в бік Новоосинового та в районі Колісниківки.

07:16

Вранці по АЗС у Харкові вдарив БпЛА

Двічі протягом ночі у Харкові оголошували повітряну тривогу. О 22:55 через загрозу безпілотників невстановленого типу, відбій був о 01:19. З тієї ж причини, а точніше через загрозу «шахедів», сирени завили о 03:19, ця тривога все ще триває.

О 03:56 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів на Харківщину, о 05:47 — про БпЛА у регіоні, що рухаються курсом на Полтавщину.

Вже о 07:18 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” БпЛА “Молния” по автозаправці в Індустріальному районі. Наслідки цієї атаки уточнюють.

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне за 5 липня: вранці по АЗС вдарив БпЛА
Новини Харкова — головне за 5 липня: вранці по АЗС вдарив БпЛА
05.07.2026, 08:50
Сьогодні 5 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 липня 2026: яке свято та день в історії
05.07.2026, 06:00
Ранковий «приліт» у Харкові: Терехов повідомив про удар БпЛА по АЗС
Ранковий «приліт» у Харкові: Терехов повідомив про удар БпЛА по АЗС
05.07.2026, 08:30
Короткочасний дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові й області
Короткочасний дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові й області
04.07.2026, 21:16
НМТ-2026: скільки 200-бальників на Харківщині, предмети-лідери
НМТ-2026: скільки 200-бальників на Харківщині, предмети-лідери
04.07.2026, 20:00
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю
04.07.2026, 17:49

Новини за темою:

05.07.2026
17 атак за добу: Генштаб ЗСУ — де на Харківщині намагається прорватися РФ
05.07.2026
Путіну доповіли про «захоплення» сіл біля Вовчанська та Борової — аналіз ISW
05.07.2026
Ранковий «приліт» у Харкові: Терехов повідомив про удар БпЛА по АЗС
04.07.2026
Короткочасний дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові й області
04.07.2026
Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 5 липня: вранці по АЗС вдарив БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".