Новини Харкова — головне за 5 липня: вранці по АЗС вдарив БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:50

Минулої доби на Харківщині Генштаб ЗСУ зафіксував 17 атак військових РФ

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 15 разів атакував позиції українських підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували в бік Новоосинового та в районі Колісниківки.

07:16

Вранці по АЗС у Харкові вдарив БпЛА

Двічі протягом ночі у Харкові оголошували повітряну тривогу. О 22:55 через загрозу безпілотників невстановленого типу, відбій був о 01:19. З тієї ж причини, а точніше через загрозу «шахедів», сирени завили о 03:19, ця тривога все ще триває.

О 03:56 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів на Харківщину, о 05:47 — про БпЛА у регіоні, що рухаються курсом на Полтавщину.

Вже о 07:18 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” БпЛА “Молния” по автозаправці в Індустріальному районі. Наслідки цієї атаки уточнюють.