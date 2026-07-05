Live

У центрі Ізюма є загиблий: РФ продовжує знищувати АЗС на Харківщині (фото)

Події 14:43   05.07.2026
Олена Нагорна
У центрі Ізюма є загиблий: РФ продовжує знищувати АЗС на Харківщині (фото)

Військові РФ 5 липня завдали удару по центру Ізюму Харківської області. Загинув чоловік, ще чотири людини отримали поранення, повідомили у міській військовій адміністрації.

Обстріл був об 11:37. За попередніми даними МВА, окупанти застосували РСЗВ. Влучання зафіксували в районі однієї з автозаправних станцій.

Внаслідок ракетного удару по Ізюму постраждали 48-річна, 42-річна та 39-річна жінки. Вони були ушпиталені, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок обстрілу почалася пожежа. Пошкоджено п’ять автомобілів. Зруйновано будівлю АЗС.

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що вогонь охопив приміщення операторської, газозаправної станції, а також автомобілі, що знаходилися поруч. До ліквідації наслідків атаки залучалися оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 5 липня по центру міста Богодухів прилетів БпЛА типу «Молния». Загинули двоє чоловіків. Поранення дістав працівник поліції. Ще дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Орієнтовно об 11:20 ще одна «молния» влучила по території автозаправної станції. Пошкоджено будівлю операторської та кафе. Поранення дістав 53-річний працівник АЗС.

Читайте також: «Прильоти» по Харкову 5 липня: удар по АЗС та постраждалі біля станції метро

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне за 5 липня: атаки на обласний центр, Ізюм і Богодухів
Новини Харкова — головне за 5 липня: атаки на обласний центр, Ізюм і Богодухів
05.07.2026, 14:52
«Прильоти» по Харкову 5 липня: удар по АЗС та постраждалі біля станції метро
«Прильоти» по Харкову 5 липня: удар по АЗС та постраждалі біля станції метро
05.07.2026, 14:11
Мешканця Харківщини екстрено шпиталізували: його побив пляшкою товариш
Мешканця Харківщини екстрено шпиталізували: його побив пляшкою товариш
05.07.2026, 12:33
Атаки БпЛА на Богодухів: двоє людей загинули, пошкоджені магазини та АЗС
Атаки БпЛА на Богодухів: двоє людей загинули, пошкоджені магазини та АЗС
05.07.2026, 14:18
Заяви про «буферну зону» на Харківщині: в ISW оцінили справжні наміри Путіна
Заяви про «буферну зону» на Харківщині: в ISW оцінили справжні наміри Путіна
05.07.2026, 10:09
Доба на Харківщині: обстріляли залізничну інфраструктуру, підприємство та АЗС
Доба на Харківщині: обстріляли залізничну інфраструктуру, підприємство та АЗС
05.07.2026, 09:05

Новини за темою:

05.07.2026
“Після чотирьох влучань”: як повернули до життя дім на Північній Салтівці 📹
05.07.2026
Мешканця Харківщини екстрено шпиталізували: його побив пляшкою товариш
05.07.2026
Атаки БпЛА на Богодухів: двоє людей загинули, пошкоджені магазини та АЗС
05.07.2026
Заяви про «буферну зону» на Харківщині: в ISW оцінили справжні наміри Путіна
05.07.2026
Доба на Харківщині: обстріляли залізничну інфраструктуру, підприємство та АЗС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У центрі Ізюма є загиблий: РФ продовжує знищувати АЗС на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 14:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 5 липня завдали удару по центру Ізюму Харківської області. Загинув чоловік, ще чотири людини отримали поранення, повідомили у міській військовій адміністрації.".