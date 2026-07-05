У центрі Ізюма є загиблий: РФ продовжує знищувати АЗС на Харківщині (фото)

Військові РФ 5 липня завдали удару по центру Ізюму Харківської області. Загинув чоловік, ще чотири людини отримали поранення, повідомили у міській військовій адміністрації.

Обстріл був об 11:37. За попередніми даними МВА, окупанти застосували РСЗВ. Влучання зафіксували в районі однієї з автозаправних станцій.

Внаслідок ракетного удару по Ізюму постраждали 48-річна, 42-річна та 39-річна жінки. Вони були ушпиталені, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок обстрілу почалася пожежа. Пошкоджено п’ять автомобілів. Зруйновано будівлю АЗС.

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що вогонь охопив приміщення операторської, газозаправної станції, а також автомобілі, що знаходилися поруч. До ліквідації наслідків атаки залучалися оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 5 липня по центру міста Богодухів прилетів БпЛА типу «Молния». Загинули двоє чоловіків. Поранення дістав працівник поліції. Ще дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Орієнтовно об 11:20 ще одна «молния» влучила по території автозаправної станції. Пошкоджено будівлю операторської та кафе. Поранення дістав 53-річний працівник АЗС.