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По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня

Події 16:28   19.08.2026
Вікторія Яковенко
По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня Фото: Харківська міськрада

Влучання російського дрона зафіксували в Холодногірському районі.

Про «приліт» мер Харкова Ігор Терехов поінформував близько 16:25. За його даними, удар стався по цвинтарю. Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, 19 серпня близько 08:50 росіяни обстріляли Харків. Мер Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по багатоповерхівці в Салтівському районі. Попередньо, окупанти випустили по місту БпЛА типу “Молния”. Пізніше він уточнив, що влучання сталося біля багатоповерхівки. Обйшлося без постраждалих та пошкоджень.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 16:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влучання російського дрона зафіксували в Холодногірському районі.".