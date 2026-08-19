По цвинтарю в Харкові вдарив ворожий БпЛА 19 серпня

Влучання російського дрона зафіксували в Холодногірському районі.

Про «приліт» мер Харкова Ігор Терехов поінформував близько 16:25. За його даними, удар стався по цвинтарю. Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, 19 серпня близько 08:50 росіяни обстріляли Харків. Мер Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по багатоповерхівці в Салтівському районі. Попередньо, окупанти випустили по місту БпЛА типу “Молния”. Пізніше він уточнив, що влучання сталося біля багатоповерхівки. Обйшлося без постраждалих та пошкоджень.