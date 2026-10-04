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“Дорого-багато” – Левієв про незвичайну атаку ЗСУ в Харківській області

Фронт 21:41   04.10.2026
Оксана Горун
“Дорого-багато” – Левієв про незвичайну атаку ЗСУ в Харківській області Скриншот

У районі Вільхуватки на Харківщині в атаку пішли українські танки. Але воєнний оглядач звернув увагу не на них, а на потужний дроновий супровід.

“Незвичайну атаку українських сил ми побачили цього тижня в районі Вільхуватки Харківської області. Це зона російських міні-плацдармів уздовж російсько-українського кордону. І це той же напрям, де російські пропагандисти заявляють про наявність якогось котла – оточення, в яке потрапили 2000 українських солдатів. Жодного оточення не існує. Та й у принципі оточення у нинішній війні неможливе, бо лінія фронту надто розріджена”, – коротко оцінив ситуацію на напрямку засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв.

В атаці брали участь два “замангалені” танки. Вони під’їхали до будівель у селі, де, ймовірно, перебували російські окупанти, і розстріляли їх із гармат прямим наведенням. А потім успішно повернулися на українські позиції. Відео цієї операції опублікував Харківський підрозділ CODE 9.2.

Левієв, утім, звернув увагу не так на “повернення танків” на поле бою, як на потужну дронову компоненту цієї операції.

“Цікавим був повітряний супровід цих двох танків. З повітря їх прикривали українські FPV-дрони, готові атакувати будь-яку ціль, важкий дрон-бомбардувальник “Vampire”, який у російській армії називають “Баба-яга”, і дрон “Mavic”, який, мабуть, був очима для екіпажу танка. Огляд у танка явно сильно обмежений, тому потрібна така допомога з повітря з орієнтуванням на місцевості”, – прокоментував засновник Conflict Intelligence Team.

Відео: Максим Кац

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Він підкреслив: “Якщо бронетанкові атаки на нинішньому етапі війни мене нітрохи не дивують, то ось такий потужний повітряний супровід – вау, дорого-багато, як кажуть. Причому ударні дрони, дрони-розвідники, дрони-бомбардувальники – це ж усе різні підрозділи”.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2026 в 21:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Вільхуватки на Харківщині в атаку пішли українські танки. Але воєнний оглядач звернув увагу не на них, а на потужний дроновий супровід".