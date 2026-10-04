“Дорого-багато” – Левієв про незвичайну атаку ЗСУ в Харківській області

У районі Вільхуватки на Харківщині в атаку пішли українські танки. Але воєнний оглядач звернув увагу не на них, а на потужний дроновий супровід.

“Незвичайну атаку українських сил ми побачили цього тижня в районі Вільхуватки Харківської області. Це зона російських міні-плацдармів уздовж російсько-українського кордону. І це той же напрям, де російські пропагандисти заявляють про наявність якогось котла – оточення, в яке потрапили 2000 українських солдатів. Жодного оточення не існує. Та й у принципі оточення у нинішній війні неможливе, бо лінія фронту надто розріджена”, – коротко оцінив ситуацію на напрямку засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв.

В атаці брали участь два “замангалені” танки. Вони під’їхали до будівель у селі, де, ймовірно, перебували російські окупанти, і розстріляли їх із гармат прямим наведенням. А потім успішно повернулися на українські позиції. Відео цієї операції опублікував Харківський підрозділ CODE 9.2.

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Левієв, утім, звернув увагу не так на “повернення танків” на поле бою, як на потужну дронову компоненту цієї операції.

“Цікавим був повітряний супровід цих двох танків. З повітря їх прикривали українські FPV-дрони, готові атакувати будь-яку ціль, важкий дрон-бомбардувальник “Vampire”, який у російській армії називають “Баба-яга”, і дрон “Mavic”, який, мабуть, був очима для екіпажу танка. Огляд у танка явно сильно обмежений, тому потрібна така допомога з повітря з орієнтуванням на місцевості”, – прокоментував засновник Conflict Intelligence Team.

Відео: Максим Кац

Він підкреслив: “Якщо бронетанкові атаки на нинішньому етапі війни мене нітрохи не дивують, то ось такий потужний повітряний супровід – вау, дорого-багато, як кажуть. Причому ударні дрони, дрони-розвідники, дрони-бомбардувальники – це ж усе різні підрозділи”.