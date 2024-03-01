Ворог скинув авіабомби на житловий сектор у Вільхуватці на Харківщині (фото)
Щонайменше шість приватних будинків та електропідстанція пошкоджені в селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок авіаудару близько 14:00 1 березня.
Військові РФ скинули на житловий сектор авіабомби, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
В одному з будинків зайнялася пожежа на площі близько 10 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та обстежили напівзруйновані будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, ГСЧС, Купянский район, ольховатка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше шість приватних будинків та електропідстанція пошкоджені в селі Вільхуватка".