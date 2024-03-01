Ворог скинув авіабомби на житловий сектор у Вільхуватці на Харківщині (фото)

Щонайменше шість приватних будинків та електропідстанція пошкоджені в селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок авіаудару близько 14:00 1 березня.

Військові РФ скинули на житловий сектор авіабомби, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

В одному з будинків зайнялася пожежа на площі близько 10 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та обстежили напівзруйновані будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області