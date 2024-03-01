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Ворог скинув авіабомби на житловий сектор у Вільхуватці на Харківщині (фото)

Події 18:13   01.03.2024
Олена Нагорна
Ворог скинув авіабомби на житловий сектор у Вільхуватці на Харківщині (фото)

Щонайменше шість приватних будинків та електропідстанція пошкоджені в селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок авіаудару близько 14:00 1 березня.

Військові РФ скинули на житловий сектор авіабомби, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

В одному з будинків зайнялася пожежа на площі близько 10 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та обстежили напівзруйновані будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 18:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше шість приватних будинків та електропідстанція пошкоджені в селі Вільхуватка".