Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосять ще з двох громад – Синєгубов

Питання щодо оголошення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп’янського району порушать найближчим часом на Раді оборони Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у зазначених громадах зараз проживають сім’ї зі 161 дитиною.

“План у нас – евакуювати ще понад тисячу людей, якщо брати саме у примусовий спосіб“, – сказав начальник ХОВА.

Відео: ХОВА

Окрім цього, розглядається питання щодо оголошення обов’язкової евакуації з 57 населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської та Курилівської громад, де проживають 1082 дитини.

Синєгубов зазначив, що до евакуації людей загалом залучені майже 20 волонтерських організацій. За весь час у безпечніші умови переїхали 28329 осіб, з них 869 дітей. З початку цього року евакуйовані півтори тисячі осіб, із них 140 дітей.

Начальник ХОВА додав, що всім евакуйованим обладміністрація, волонтери та міжнародні організації надають допомогу, супровід та житло на перший час і не тільки.

Нагадаємо, з 3 по 26 листопада у Куп’янському районі також проводилася примусова евакуація сімей із дітьми. З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади – (лівий берег) 182 дітей, з Курилівської громади – 83 дитини.