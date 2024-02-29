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Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосять ще з двох громад – Синєгубов

Суспільство 21:44   29.02.2024
Олена Нагорна
Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосять ще з двох громад – Синєгубов Фото: телеграм Андрія Бесєдіна

Питання щодо оголошення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад Куп’янського району порушать найближчим часом на Раді оборони Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у зазначених громадах зараз проживають сім’ї зі 161 дитиною.

“План у нас – евакуювати ще понад тисячу людей, якщо брати саме у примусовий спосіб“, – сказав начальник ХОВА.

Відео: ХОВА

Окрім цього, розглядається питання щодо оголошення обов’язкової евакуації з 57 населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської та Курилівської громад, де проживають 1082 дитини.

Синєгубов зазначив, що до евакуації людей загалом залучені майже 20 волонтерських організацій. За весь час у безпечніші умови переїхали 28329 осіб, з них 869 дітей. З початку цього року евакуйовані півтори тисячі осіб, із них 140 дітей.

Начальник ХОВА додав, що всім евакуйованим обладміністрація, волонтери та міжнародні організації надають допомогу, супровід та житло на перший час і не тільки.

Нагадаємо, з 3 по 26 листопада у Куп’янському районі також проводилася примусова евакуація сімей із дітьми. З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади – (лівий берег) 182 дітей, з Курилівської громади – 83 дитини.

Читайте також: Як безплатно евакуюватись на Харківщині: інструкція Мінреінтеграції

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосять ще з двох громад – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 21:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання щодо оголошення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад порушать найближчим часом на Раді оборони Харківщини".