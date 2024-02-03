Як безплатно евакуюватись на Харківщині: інструкція Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадує: мешканці небезпечних зон на Харківщині можуть розраховувати на безплатну евакуацію.

“Мешканці небезпечних зон Харківської області можуть безплатно евакуюватися. Для цього необхідно залишити заявку за номером гарячої лінії: 0 800 339 291. Під час звернення охочим повідомляють детальну інструкцію: як, коли та звідки відбуватиметься евакуація“, – повідомила пресслужба. Мінреінтеграції.

Для маломобільних людей передбачено спеціальний транспорт. Спочатку із небезпечних зон людей вивозять до Харкова. Там, у приймально-евакуаційному пункті, реєструють та дають інформацію про розселення. Охочим виїхати за межі області нададуть усю необхідну інформацію.

“Також після прибуття до пункту люди можуть отримати гуманітарну, психологічну та домедичну допомогу”, – зазначили в міністерстві.

Окрім звернення на “гарячу” лінію, про бажання евакуюватися можна повідомляти безпосередньо до міністерства за номером 15-48. А також – писати через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.