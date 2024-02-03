Как бесплатно эвакуироваться на Харьковщине: инструкция Минреинтеграции
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий напоминает: жители опасных зон на Харьковщине могут рассчитывать на бесплатную эвакуацию.
«Жители опасных зон Харьковской области могут эвакуироваться бесплатно. Для этого необходимо оставить заявку по номеру горячей линии: 0-800-339-291. При обращении желающим сообщают подробную инструкцию: как, когда и откуда будет происходить эвакуация», — сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Для маломобильных людей предусмотрен специальный транспорт. Изначально из опасных зон людей вывозят в Харьков. Там, в приемно-эвакуационном пункте, регистрируют и дают информацию о расселении. Желающим выехать за пределы области предоставят всю необходимую информацию.
«Также по прибытии в пункт люди могут получить гуманитарную, психологическую и медицинскую помощь», — отметили в министерстве.
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Кроме обращения на «горячую» линию, о желании эвакуироваться можно сообщать непосредственно в министерство по номеру 15-48. А также — писать через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: минреинтеграции, новости Харькова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 18:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий напоминает: жители опасных зон на Харьковщине могут рассчитывать на бесплатную эвакуацию".