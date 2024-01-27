Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине

«Должны быть готовы 24/7», — так Синегубов прокомментировал заявление главы Генштаба Эстонии о том, что РФ в ближайшие недели может атаковать приграничье Харьковщины.

«Эту информацию не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Россия может проводить наступательные действия по любому из направлений: это и север, и северо-восточное, Волчанское направление, и восточное направление, где она фактически уже реализует такие планы. Здесь мы должны вместе с нашими военными работать над повышением обороноспособности, фортификационными сооружениями, чтобы наши Вооруженные Силы были максимально эффективны на поле боя. Здесь мы работаем круглосуточно и следим за теми войсками, которые могут быть против нас и на севере, это Белгородское направление, и на Волчанском направлении, и на Купянском направлении, чтобы вовремя реагировать на такие угрозы и принимать оперативные меры», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также рассказал, что из 27 населённых пунктов Купянщины, где объявили обязательную эвакуацию, уже вывезли 200 человек, из них 25 – семьи с детьми.

Синегубов также ответил, планируют ли в регионе расширять зону обязательной эвакуации.

«Наши действия здесь будут абсолютно последовательными, в зависимости от той военной обстановки, которую мы будем иметь. В частности, на Купянском или Волчанском направлении. Мы будем принимать решения о возможной обязательной эвакуации, например, принудительным способом. В частности, по этим населенным пунктам», — отметил глава ХОВА.