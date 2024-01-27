Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине
«Должны быть готовы 24/7», — так Синегубов прокомментировал заявление главы Генштаба Эстонии о том, что РФ в ближайшие недели может атаковать приграничье Харьковщины.
«Эту информацию не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Россия может проводить наступательные действия по любому из направлений: это и север, и северо-восточное, Волчанское направление, и восточное направление, где она фактически уже реализует такие планы. Здесь мы должны вместе с нашими военными работать над повышением обороноспособности, фортификационными сооружениями, чтобы наши Вооруженные Силы были максимально эффективны на поле боя. Здесь мы работаем круглосуточно и следим за теми войсками, которые могут быть против нас и на севере, это Белгородское направление, и на Волчанском направлении, и на Купянском направлении, чтобы вовремя реагировать на такие угрозы и принимать оперативные меры», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
Он также рассказал, что из 27 населённых пунктов Купянщины, где объявили обязательную эвакуацию, уже вывезли 200 человек, из них 25 – семьи с детьми.
Синегубов также ответил, планируют ли в регионе расширять зону обязательной эвакуации.
«Наши действия здесь будут абсолютно последовательными, в зависимости от той военной обстановки, которую мы будем иметь. В частности, на Купянском или Волчанском направлении. Мы будем принимать решения о возможной обязательной эвакуации, например, принудительным способом. В частности, по этим населенным пунктам», — отметил глава ХОВА.
Читайте также: С «горячей» Купянщины за неделю вывезли сотню людей – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: направления, наступ, наступление, рф, синєгубов, хова, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Должны быть готовы 24/7», — так Синегубов прокомментировал заявление главы Генштаба Эстонии о том, что РФ в ближайшие недели может атаковать приграничье Харьковщины.".