С «горячей» Купянщины за неделю вывезли сотню людей – Синегубов
Фото: telegram Андрея Беседина
Купянское направление на Харьковщине остается «самым горячим», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«По этому направлению продолжаются эвакуационные мероприятия. За неделю мы вывезли около 100 человек. Из них 25 – дети», – отметил Синегубов.
Он также заявил, что враг усилил обстрелы гражданских населенных пунктов на этом направлении. В частности, армия РФ бьет по жилым домам.
При этом, подчеркнул Синегубов, люди «нелегко» соглашаются на эвакуацию, поэтому разъяснительные работы в опасных населенных пунктах продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вывезли, діти, дети, Купянское, направление, синєгубов, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянское направление на Харьковщине остается «самым горячим», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".