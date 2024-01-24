С «горячей» Купянщины за неделю вывезли сотню людей – Синегубов

Купянское направление на Харьковщине остается «самым горячим», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«По этому направлению продолжаются эвакуационные мероприятия. За неделю мы вывезли около 100 человек. Из них 25 – дети», – отметил Синегубов.

Он также заявил, что враг усилил обстрелы гражданских населенных пунктов на этом направлении. В частности, армия РФ бьет по жилым домам.

При этом, подчеркнул Синегубов, люди «нелегко» соглашаются на эвакуацию, поэтому разъяснительные работы в опасных населенных пунктах продолжаются.