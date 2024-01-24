Live
  • Ср 24.01.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.69

З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли сотню людей – Синєгубов

Суспільство 15:58   24.01.2024
Вікторія Яковенко
З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли сотню людей – Синєгубов Фото: телеграм Андрія Бесєдіна

Куп’янський напрямок на Харківщині залишається «найгарячішим», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«З цього напрямку тривають евакуаційні заходи. За тиждень ми вивезли близько 100 людей. З них 25 – діти», – зазначив Синєгубов.

Він також заявив, що ворог посилив обстріли цивільних населених пунктів на цьому напрямку. Зокрема, армія РФ б’є по житлових будинках.

При цьому, підкреслив Синєгубов, люди «нелегко» погоджуються на евакуацію, тож роз’яснювальні роботи у небезпечних населених пунктах продовжуються.

Читайте також: Обов’язкова евакуація на Харківщині: що відбувається в громадах – дані РВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 24.01: наслідки ударів, під завалами знайшли тіла
Головні новини Харкова 24.01: наслідки ударів, під завалами знайшли тіла
24.01.2024, 16:26
Падіння ІЛ-76. Координаційний штаб закликав не поширювати російські фейки
Падіння ІЛ-76. Координаційний штаб закликав не поширювати російські фейки
24.01.2024, 13:27
Як часто заходять російські ДРГ на Харківщину: дані Синєгубова
Як часто заходять російські ДРГ на Харківщину: дані Синєгубова
24.01.2024, 16:17
Відмовлявся вірити у напад РФ. Вийшла біографія Зеленського The Showman
Відмовлявся вірити у напад РФ. Вийшла біографія Зеленського The Showman
24.01.2024, 16:01
З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли сотню людей – Синєгубов
З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли сотню людей – Синєгубов
24.01.2024, 15:58
Під завалами можуть бути ще люди – Синєгубов про наслідки атак на Харків
Під завалами можуть бути ще люди – Синєгубов про наслідки атак на Харків
24.01.2024, 15:43

Новини за темою:

13:16
З Харкова за тиждень вивезли понад 48 тисяч кубометрів сміття
13:57
«Обстріли з ранку до вечора»: з Куп’янщини вивезли понад 800 жителів (відео)
15:32
30 людей вивезли за вихідні з Куп’янщини – Синєгубов розповів про ситуацію там
15:40
З населених пунктів Куп’янщини, які ворог обстрілює щодня, вивезли всіх дітей
16:02
З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали 7 дітей (відео)

Ви читали новину: «З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли сотню людей – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок на Харківщині залишається «найгарячішим», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".