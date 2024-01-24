З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли сотню людей – Синєгубов

Куп’янський напрямок на Харківщині залишається «найгарячішим», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«З цього напрямку тривають евакуаційні заходи. За тиждень ми вивезли близько 100 людей. З них 25 – діти», – зазначив Синєгубов.

Він також заявив, що ворог посилив обстріли цивільних населених пунктів на цьому напрямку. Зокрема, армія РФ б’є по житлових будинках.

При цьому, підкреслив Синєгубов, люди «нелегко» погоджуються на евакуацію, тож роз’яснювальні роботи у небезпечних населених пунктах продовжуються.