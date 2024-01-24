З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли сотню людей – Синєгубов
Фото: телеграм Андрія Бесєдіна
Куп’янський напрямок на Харківщині залишається «найгарячішим», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«З цього напрямку тривають евакуаційні заходи. За тиждень ми вивезли близько 100 людей. З них 25 – діти», – зазначив Синєгубов.
Він також заявив, що ворог посилив обстріли цивільних населених пунктів на цьому напрямку. Зокрема, армія РФ б’є по житлових будинках.
При цьому, підкреслив Синєгубов, люди «нелегко» погоджуються на евакуацію, тож роз’яснювальні роботи у небезпечних населених пунктах продовжуються.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вывезли, діти, евакуація, Купянское, направлення, синєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок на Харківщині залишається «найгарячішим», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".