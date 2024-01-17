Обов’язкова евакуація на Харківщині: що відбувається в громадах – дані РВА
Мешканців двох громад на Харківщині, які підлягають обов’язковій евакуації, частково евакуювали раніше. Зокрема, вивезли всіх дітей з лівого берега річки Оскіл, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону.
16 січня обов’язкову евакуацію оголосили з двох громад на Харківщині – Курилівської та Кіндрашівської. За даними ХОВА, там, у прифронтовій зоні, залишаються 3043 особи, у тому числі 279 дітей.
“По цих громадах вже часткова евакуація була раніше оголошена, у листопаді минулого року. І ми тоді проводили часткову евакуацію з цих громад у примусовий спосіб дітей з батьками. І з багатьох населених пунктів Кіндрашівської громади вивезли. І повністю вивезли з лівого берега річки Оскіл з Курилівської громади. Тобто дітей там не залишилось”, – повідомив про ситуацію Канашевич.
Нині громади евакуюють повністю. Уже проводять оповіщення населення. Людям пояснюють, які умови їм нададуть для життя в Харкові чи в інших місцях в Україні, куди вони погодяться виїхати.
“Є механізм, який в нас уже відпрацьований, оскільки ми ще з квітня минулого року розпочали такі процедури. Вони тоді стосувалися Дворічанської громади, Петропавлівської громади. Це на сьогодні саме ті громади, де ситуація найбільш серйозна. Петропавлівська громада – усі знають населений пункт Синьківка, там постійно йдуть штурмові дії. Вони намагаються протиснути нашу оборону і вийти таким чином на Куп’янськ-Вузловий. Тобто ситуація в цілому по напрямку залишається напруженою”, – зазначив начальник РВА.
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Додатковою причиною евакуації, за словами Канашевича, є погодні умови. Найближчим часом, за прогнозами, очікують на морози. Залишитися без опалення через ворожі атаки в таких умовах небезпечно.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: евакуація, канашевич, купянское направление, новини Харкова, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців двох громад на Харківщині, які підлягають обов’язковій евакуації, частково евакуювали раніше. Зокрема, вивезли всіх дітей з лівого берега річки Оскіл, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону".