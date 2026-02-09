Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді

Про оперативну ситуацію в районі повідомив вранці 9 лютого голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Так зранку 9 лютого “прилетіло” по селу Іванівка Шевченківської громади. На вулиці Новоіванівській зафіксували удар БпЛА типу “Молния”. Інформації про руйнування та постраждалих не було.

“За інформацією Куп’янського РУ Головного управління ДСНС України у Харківській області за минулу добу підрозділи ДСНС здійснювали виїзд для гасіння пожежі у с. Гетьманівка, Шевченківська громада”, – написав голова районної адміністрації.