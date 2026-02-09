Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді
Фото: Андрій Канешевич/фейсбук
Про оперативну ситуацію в районі повідомив вранці 9 лютого голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
Так зранку 9 лютого “прилетіло” по селу Іванівка Шевченківської громади. На вулиці Новоіванівській зафіксували удар БпЛА типу “Молния”. Інформації про руйнування та постраждалих не було.
“За інформацією Куп’янського РУ Головного управління ДСНС України у Харківській області за минулу добу підрозділи ДСНС здійснювали виїзд для гасіння пожежі у с. Гетьманівка, Шевченківська громада”, – написав голова районної адміністрації.
Читайте також: Є загибла та постраждала – ДСНС про пожежі в регіоні
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 11:03;