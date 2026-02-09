Live

Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді

Події 11:03   09.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді Фото: Андрій Канешевич/фейсбук

Про оперативну ситуацію в районі повідомив вранці 9 лютого голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. 

Так зранку 9 лютого “прилетіло” по селу Іванівка Шевченківської громади. На вулиці Новоіванівській зафіксували удар БпЛА типу “Молния”. Інформації про руйнування та постраждалих не було.

“За інформацією Куп’янського РУ Головного управління ДСНС України у Харківській області за минулу добу підрозділи ДСНС здійснювали виїзд для гасіння пожежі у с. Гетьманівка, Шевченківська громада”, – написав голова районної адміністрації.

Читайте також: Є загибла та постраждала – ДСНС про пожежі в регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки
Що зі світлом у Харкові та області: діють погодинні та аварійні графіки
09.02.2026, 12:08
В УЗ повідомили про затримку харківської електрички
В УЗ повідомили про затримку харківської електрички
09.02.2026, 09:39
Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” на Харківщині
Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” на Харківщині
09.02.2026, 08:39
Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді
Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді
09.02.2026, 11:03
Загинув 10-річний хлопчик: вночі РФ атакувала область (доповнено)
Загинув 10-річний хлопчик: вночі РФ атакувала область (доповнено)
09.02.2026, 10:16
У Харкові “приліт” БпЛА – Терехов
У Харкові “приліт” БпЛА – Терехов
09.02.2026, 11:42

Новини за темою:

11.01.2026
«Є певні проблеми з евакуацією»: людей з Куп’янська вивозять ЗСУ та СБУ
11.12.2025
«Ситуація в Куп’янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)
05.12.2025
Пошкоджений об’єкт інфраструктури та вантажівка – Канашевич про удари РФ
26.10.2025
Жінка загинула 26 жовтня на Харківщині через російський обстріл – Канашевич


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Канашевич повідомляє про “прильоти” в Куп’янській громаді», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну ситуацію в районі повідомив вранці 9 лютого голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. ".