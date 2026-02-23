Live

Тіло вбитого цивільного евакуював НРК на Харківщині (відео)

Записано 10:10   23.02.2026
Оксана Горун
Тіло вбитого цивільного евакуював НРК на Харківщині (відео)

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив: на Харківщині загинув мешканець села Андріївка Великобурлуцької громади. Був скид з дрона.

“Буквально пів години тому надійшло повідомлення про те, що вчора загинув у нас цивільний у селі Андріївка Великобурлуцької громади. НРК військові змогли евакуювати його тіло сьогодні. Це був скид з дрона, й людина загинула”, – сказав Канашевич.

Він зазначив, що ворог “працює в глибину” території Куп’янської громади. Російські дрони залітають за 20 км від лінії фронту. Тому небезпечно перебувати в населених пунктах, які ще нещодавно були умовно далеко від лінії зіткнення.

Відео: нацмарафон “Єдині новини”

БПЛА дуже активні: і “молнии”, і “ланцети”, і FPV-дрони – ворог активно їх застосовує. Тому навіть Шевченківська громада, яка в нас на сьогодні ще знаходиться в зоні можливих бойових дій, є там з десяток населених пунктів, де пересування достатньо вже небезпечно. І навіть по польових дорогах ми відчуваємо, що там є дуже велика небезпека, коли ворог постійно знаходиться в повітрі”, – пояснив начальник районної військової адміністрації.

Читайте також: Як здавались росіяни в полон у Куп’янську: подробиці від “Хочу жити” (відео)

Автор: Оксана Горун
