Пережила дві світові війни: РФ знищила історичну садибу на Харківщині

Події 16:03   07.04.2026
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 7 квітня, армія РФ знищила памʼятку архітектуру ХІХ століття – садибу Донців-Захаржевських в селищі Великий Бурлук.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Памʼятка архітектури ХІХ століття, садиба Донців-Захаржевських, будівництво якої було завершено близько 1835 року, яка пережила буремне ХХ сторіччя, дві жахливі світові війни, радянщину з її ненавистю до національної памʼяті, зруйнована 7 квітня 2026 року тією ж ординською навалою», – написав Канашевич.

В ДСНС України уточнили, що садиба загорілася внаслідок атаки БпЛА.

«Вогонь охопив близько 2000 кв. м двоповерхової дерев’яної будівлі», – зазначили рятувальники.

Постраждалих немає.

РФ уничтожила усадьбу на Харьковщине
РФ уничтожила усадьбу на Харьковщине
Нагадаємо, через російську агресію в Україні зруйновані та пошкоджені 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури. У Харківській області зазнали руйнувань 349 пам’яток, повідомляли в Міністерстві культури України.

  Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 16:03;

