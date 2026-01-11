Live

«Є певні проблеми з евакуацією»: людей з Куп’янська вивозять ЗСУ та СБУ

Записано 21:35   11.01.2026
Олена Нагорна
«Є певні проблеми з евакуацією»: людей з Куп’янська вивозять ЗСУ та СБУ На фото – евакуація мешканців Куп’янська силами СОУ та СБУ. Джерело: Андрій Канашевич/Facebook

Ситуація у Куп’янську та Куп’янському районі Харківської області істотних змін не зазнала, повідомив в етері нацмарафону голова РВА Андрій Канашевич.

“Останні місяці вона приблизно однакова і в контексті обстрілів, і в контексті руйнувань. Сьогодні у нас за добу під обстрілами перебували не тільки Куп’янськ, а й Великий Бурлук, населені пункти Шевченківської та Кіндрашівської громад. Безумовно, Куп’янськ під активними обстрілами перебуває: і керовані авіабомби, і артилерія. Ворог застосовує весь спектр озброєння, що в нього є”, – поінформував Канашевич.

У Куп’янську – на лівому та правому берегах – лишаються 470 жителів. Це різні люди: здебільшого категорія 60+, але є і молодь.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Вони залишаються в достатньо жахливих умовах, але тут проблема пов’язана з тим, що у зв’язку з постійними обстрілами й активними використаннями FPV-дронів по Куп’янську є певні проблеми з евакуацією. Там, де вдається організувати таку евакуацію за підтримки ЗСУ, СБУ, поліції, безумовно, ми намагаємось їх вивозити. Ми бачимо, що після того, як з’являються такі можливості щодо евакуації, люди беззаперечно погоджуються і виїжджають. Але, безумовно, є ті місця по Куп’янську, де наразі здійснювати таку евакуацію ще є достатньо ризиковано і є певна проблематика. Тим не менше, бачимо, що почастішали звернення, оскільки трохи ситуація виправилась, і є можливість ЗСУ ретельніше відпрацювати по місту, по забудові, виявити цивільних і вже за можливості провести таку евакуацію”, – пояснив Канашевич.

За його словами, у періоди морозів мешканці Куп’янська шукають можливості сховатися від обстрілів і зігрітися у підвалах приміщень, де раніше працювали пункти обігріву та пункти незламності з буржуйками та запасами води.

Автор: Олена Нагорна
