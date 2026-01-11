Росіяни продовжують спроби інфільтруватися на Харківщині: чи дає це щось
На жодній із ділянок фронту в Харківській області військові РФ 10 січня просування не мали, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
ISW дав оцінку геолокаційним кадрам, опублікованим 9 та 10 січня. На них українські війська завдають ударів по зайнятих росіянами будинках на півдні та південному сході Вовчанська. Операції військових РФ із проникнення, зазначають аналітики, на цей час не змінили контроль над територією чи передній край бойової зони.
Також аналітики проаналізували опубліковані 9 січня геолокаційні кадри, на яких українські війська атакують російського солдата, що діє уздовж дороги Куп’янськ-Чугуїв на півночі Куп’янська. Ці спроби військових РФ інфільтруватись також не вплинули на контроль над територією, зазначають в ISW.
9 січня російський військовий блогер заявив, що заяви РФ про просування у Подолах на Куп’янщині перебільшені, повідомляли в американському Інституті вивчення війни напередодні.
