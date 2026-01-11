Live

Семеро людей загинули в центрі Харкова 2 січня – пошукові роботи завершені

Події 10:27   11.01.2026
Олена Нагорна
Аварійно-рятувальні роботи у центрі Харкова на місці ракетного удару 2 січня завершені, повідомив мер Ігор Терехов.

“Загалом тоді загинуло семеро осіб, включно з трирічною дитиною. Постраждали 38 людей, серед яких двоє дітей. Врятовано 12 осіб”, – поінформував міський голова.

Аварійно-рятувальні роботи тривали вісім діб, констатували у ГУ ДСНС України у Харківській області. Усього було демонтовано понад 11500 тонн бетонних та металевих конструкцій. До пошуково-рятувальних робіт залучали рятувальників, верхолазів, кінологів та саперів, а також комунальні служби міста. У ході розбору завалів було виявлено два тіла та фрагменти ще п’яти тіл загиблих.

На місці події психологи ДСНС надали допомогу 30 постраждалим.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, двома ракетами по центру Харкова військові РФ вдарили 2 січня. У ДСНС повідомили: зруйновано торгово-офісну будівлю та частину прилеглого під’їзду багатоквартирного будинку. У перший день пошукових робіт з-під завалів витягли тіло трирічного хлопчика, а 3 січня знайшли мертвою його маму. Мер Ігор Терехов інформував, що на вулицях Сумська та Мироносицька дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Через «прильоти» в центрі міста були пошкоджені теплові та електромережі, в тому числі та, що живила електротранспорт. Попередньо, удар завдали двома ракетами «Іскандер».

Читайте також: Масована атака БпЛА на Харків й область: Терехов повідомив, куди прилетіло

Автор: Олена Нагорна
