Семь человек погибли в центре Харькова 2 января — поисковые работы завершили
Аварийно-спасательные работы в центре Харькова на месте ракетного удара 2 января завершены, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Всего тогда погибли семь человек, включая трехлетнего ребенка. Пострадали 38 человек, среди которых двое детей. Спасены 12 человек», — сообщил городской голова.
Аварийно-спасательные работы продолжались восемь суток, констатировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Всего было демонтировано более 11500 тонн бетонных и металлических конструкций. К проведению поисково-спасательных работ привлекали спасателей, верхолазов, кинологов и саперов, а также коммунальные службы города. В ходе разбора завалов было обнаружено два тела и фрагменты еще пяти тел погибших.
На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 30 пострадавшим.
Как сообщала МГ «Объектив», двумя ракетами по центру Харькова военные РФ ударили 2 января. В ГСЧС сообщили: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда многоквартирного дома. В первый день поисковых работ из-под завалов извлекли тело трехлетнего мальчика, а 3 января нашли мертвой его маму. Мэр Игорь Терехов информировал, что на улицах Сумская и Мироносицкая очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. Из-за «прилетов» в центре города были повреждены тепловые и электросети, в том числе питающая электротранспорт. Предварительно, удар нанесли двумя ракетами «Искандер».
