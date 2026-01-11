Live

Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело

Происшествия 07:18   11.01.2026
Елена Нагорная
Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело Фото: Генштаб ВСУ

По меньшей мере три попадания российских БпЛА зафиксировали в Харькове в ночь на 11 января. Все — в Слободском районе.

О первом «прилете» «Молнии» по инфраструктурному объекту в Слободском районе мэр Игорь Терехов сообщил в 1:31.

О падении еще двух БпЛА в том же Слободском районе стало известно в 4:05 и 4:08. По поводу последнего мэр написал, что это был «Шахед» и он попал в землю на открытой территории.

О пострадавших не сообщалось.

Ночью взрывы раздавались и в области. В частности, «прилеты» беспилотников были в Чугуевском районе.

Однако БпЛА россияне не ограничились. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.

Читайте также: Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело
Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело
11.01.2026, 07:18
Новости Харькова – главное 11 января: атака БпЛА, поиски завершены, снегопад
Новости Харькова – главное 11 января: атака БпЛА, поиски завершены, снегопад
11.01.2026, 14:23
Семь человек погибли в центре Харькова 2 января — поисковые работы завершили
Семь человек погибли в центре Харькова 2 января — поисковые работы завершили
11.01.2026, 10:27
Как будут отключать свет в Харьковской области 11 января – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 11 января – график
11.01.2026, 07:43
Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта
Планы РФ на Харьковщину, Терехов заговорил о ядерной энергетике — обзор фронта
10.01.2026, 20:00
Трамваи, троллейбусы и автобусы в Харькове могут задерживаться из-за снегопада
Трамваи, троллейбусы и автобусы в Харькове могут задерживаться из-за снегопада
11.01.2026, 14:45

Новости по теме:

11.01.2026
Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело
10.01.2026
14 попаданий: враг массированно атаковал Лозовую, есть раненый
02.01.2026
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
31.12.2025
РФ ударила ночью по предприятию на Харьковщине: что известно (видео)
23.12.2025
На Харьковщине горел дом из-за удара БпЛА (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 января 2026 в 07:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере три попадания российских БпЛА зафиксировали в Харькове в ночь на 11 января.".