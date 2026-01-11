Массированная атака БпЛА на Харьков и область: Терехов сообщил, куда прилетело
Фото: Генштаб ВСУ
По меньшей мере три попадания российских БпЛА зафиксировали в Харькове в ночь на 11 января. Все — в Слободском районе.
О первом «прилете» «Молнии» по инфраструктурному объекту в Слободском районе мэр Игорь Терехов сообщил в 1:31.
О падении еще двух БпЛА в том же Слободском районе стало известно в 4:05 и 4:08. По поводу последнего мэр написал, что это был «Шахед» и он попал в землю на открытой территории.
О пострадавших не сообщалось.
Ночью взрывы раздавались и в области. В частности, «прилеты» беспилотников были в Чугуевском районе.
Однако БпЛА россияне не ограничились. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова;
