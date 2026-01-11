Live

Масована атака БпЛА на Харків й область: Терехов повідомив, куди прилетіло

Події 07:18   11.01.2026
Олена Нагорна
Щонайменше три влучання російських БпЛА зафіксували у Харкові в ніч проти 11 січня. Усі – у Слобідському районі.

Про перший «приліт» «молнии» по інфраструктурному об’єкту у Слобідському районі мер Ігор Терехов повідомив о 1:31.

Про падіння ще двох БпЛА у тому ж Слобідському районі стало відомо о 4:05 та 4:08. Щодо останнього мер написав, що це був «шахед» і він влучив у землю на відкритій території.

Про постраждалих не повідомлялося.

Вночі вибухи лунали й в області. Зокрема, «прильоти» безпілотників були у Чугуївському районі.

Проте БпЛА росіяни не обмежилися. Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів на Харківщину.

Олена Нагорна
