Масована атака БпЛА на Харків й область: Терехов повідомив, куди прилетіло
Щонайменше три влучання російських БпЛА зафіксували у Харкові в ніч проти 11 січня. Усі – у Слобідському районі.
Про перший «приліт» «молнии» по інфраструктурному об’єкту у Слобідському районі мер Ігор Терехов повідомив о 1:31.
Про падіння ще двох БпЛА у тому ж Слобідському районі стало відомо о 4:05 та 4:08. Щодо останнього мер написав, що це був «шахед» і він влучив у землю на відкритій території.
Про постраждалих не повідомлялося.
Вночі вибухи лунали й в області. Зокрема, «прильоти» безпілотників були у Чугуївському районі.
Проте БпЛА росіяни не обмежилися. Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів на Харківщину.
Читайте також: Плани РФ на Харківщину, Терехов заговорив про ядерну енергетику – огляд фронту
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Масована атака БпЛА на Харків й область: Терехов повідомив, куди прилетіло», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2026 в 07:18;