Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
Харківська делегація на Світовому урбаністичному форумі (World Urban Forum) в Баку презентувала міжнародним партнерам та інвесторам проєкти відновлення міста, які базуються на створенні безпечного простору, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
За його словами, війна кардинально змінила підходи до містобудування. Головний акцент у майбутньому відновленні Харкова робитимуть на безпеці людей.
«Сьогодні доводиться працювати над тим, щоб не просто відбудовувати, а створювати нову філософію життя. Сьогодні неможливо будувати житлові будинки, просто відновлювати без укриттів, без бомбосховищ. Сьогодні потрібно зробити так, щоб ці простори були безпечні для перебування людей. Крім цього, будівництво окреме — це і дитячих садочків під землею, і підземних шкіл», — наголосив Терехов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Він зазначив, що наразі міська влада активно розробляє ці проєкти, зокрема щодо відновлення Північної Салтівки, аби мати чіткий план дій одразу після закінчення війни. На форумі ці напрацювання презентували інвесторам, щоб продемонструвати відкритість міста та стимулювати їх заходити в Україну вже зараз.
Окремо мер подякував Азербайджану за гуманітарну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення, а також відзначив азербайджанську діаспору, яка залишилася в Харкові, створює робочі місця та допомагає містянам. Під час візиту Терехов провів кілька перемовин із місцевими інвесторами щодо їхньої майбутньої діяльності у Харкові.
У межах Асоціації прифронтових міст та громад міжнародним партнерам також презентували проєкти розвитку енергетичного сектору, житлової політики та створення умов для повернення українців з-за кордону, що включає забезпечення їх житлом, роботою та соціальним захистом.
Категорії: Записано, Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, відновлення, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 18:32;