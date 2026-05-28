Глибокоешелоновану оборону будують на Харківщині: що це означає (відео)

У 2-му корпусі НГУ «Хартія» повідомляють, що спільно з іншими підрозділами СОУ будують глибокоешелоновану оборону на Харківському напрямку. Кажуть: такий наказ віддав Головнокомандувач ЗСУ.

«Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів та мережі невибухових загороджень, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій. Зокрема, йдеться про зовнішнє кільце, три протитанкові рови сумарною довжиною 135 тисяч метрів, коло тетраедрів, 135 тисяч метрів колючого дроту та 90 тисяч метрів малопомітних перешкод. Наступний етап будівництва — внутрішнє кільце», – зазначили військові.

У «Хартії» нагадують, що влітку 2024-го разом з іншими підрозділами СОУ зупинили наступ росіян на Харківщину. З того часу захисники невпинно повертають окуповані території.

«Від звільнення лісових масивів на північ від Харкова у 2024-2025 роках і до Купʼянської контрнаступальної операції у 2025-2026 роках, «Хартія» демонструє нову якість українського війська: сильного, технологічного, яке цінує життя людей та здатне повертати українські території», – додали військові.

Відео: “Хартія”