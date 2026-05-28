Скільки нових будинків купили жителі Харківщини за програмою “єВідновлення”

У межах програми “єВідновлення” профільні комісії сформували на Харківщині 10670 сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 14,3 млрд гривень, повідомляють у ХОВА.

Зазначається, що отримувачі компенсацій вже придбали 5948 об’єктів нерухомості на території регіону: 4982 квартири та 966 приватних будинків. Вартість придбаного майна перевищує 11,8 млрд гривень, з яких понад 9,7 млрд оплачено коштом програми.

Загалом уже використано 8355 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості. Більшість людей придбали житло у Харкові, Чугуївській, Ізюмській, Дергачівській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях.

“Для ремонту житла у межах держпрограми 45687 заявників уже отримали понад 4,6 мільярда гривень. Ще для 2031 особи компенсацію погоджено та передано на виплату на суму понад 169,1 мільйона гривень. За програмою єВідновлення у Харківській області вже відновлено 8165 квартир та 7398 приватних будинків», – додали в ХОВА.

В регіоні подали понад 70 тисяч на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше звернень надійшло від мешканців обласного центру, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Водночас через застосунок “Дія” подано 239869 інформаційних повідомлень про пошкоджене та знищене майно.

“За відомостями Державного реєстру майна, пошкодженого та зруйнованого в результаті повномасштабного вторгнення, на Харківщині потребують відбудови 103 746 об’єктів нерухомості”, – підсумували в ХОВА.