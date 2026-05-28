Сколько новых домов купили жители Харьковщины по программе «єВідновлення»

Общество 16:19   28.05.2026
Виктория Яковенко
В рамках программы «єВідновлення» профильные комиссии сформировали на Харьковщине 10670 сертификатов за уничтоженное имущество на общую сумму более 14,3 млрд гривен, сообщают в ХОВА.

Отмечается, что получатели компенсаций уже приобрели 5948 объектов недвижимости на территории региона: 4982 квартиры и 966 частных домов. Стоимость приобретенного имущества превышает 11,8 млрд гривен, из которых более 9,7 млрд оплачено за средства программы.

В общей сложности уже использовано 8355 жилых сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости. Большинство людей приобрели жилье в Харькове, Чугуевской, Изюмской, Дергачевской и Балаклейской громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях.

«Для ремонта жилья в пределах госпрограммы 45687 заявителей уже получили более 4,6 миллиарда гривен. Еще для 2031 человека компенсация согласована и передана на выплату на сумму более 169,1 миллиона гривен. По программе «єВідновлення» в Харьковской области уже восстановлено 8165 квартир и 7398 частных домов», — добавили в ХОВА.

В регионе подали более 70 тысяч на получение денежной помощи по ремонту поврежденного жилья. Больше всего обращений поступило от жителей областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. В то же время через приложение «Дія» подано 239869 информационных сообщений о поврежденном и уничтоженном имуществе.

«По сведениям Государственного реестра имущества, поврежденного и разрушенного в результате полномасштабного вторжения, в Харьковской области нуждаются в восстановлении 103 746 объектов недвижимости», — подытожили в ХОВА.

