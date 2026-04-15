Осудят чиновника, нажившегося на компенсации за фейковые руины на Харьковщине

В Харькове будут судить уже бывшего заместителя начальника Изюмской ГВА, который в декабре 2023 разработал схему заработка на компенсации за разрушенное жилье в рамках государственной программы «єВідновлення», сообщает Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемый одновременно занимал должность заместителя председателя Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за разрушенное жилье. Поэтому по просьбе местной жительницы он согласился помочь ей получить выплаты за частный дом в Изюме, который она купила уже после деоккупации города. Женщина подала заявление на получение жилищного сертификата.

Но, согласно закону, заявительница не имела на это права, поскольку не была владелицей дома на момент его повреждения россиянами, а само жилье подлежало ремонту.

Чтобы обойти эти ограничения и искусственно увеличить объем разрушений, чтобы получить средства по государственной программе, чиновник посоветовал женщине самостоятельно «добить» дом. Со своей стороны чиновник гарантировал заявительнице «добро» от Комиссии.

По его указанию, женщина с помощью инструментов разбила стены, окна и перекрытия здания для имитации последствий обстрелов.

После этого чиновник обеспечил принятие решения в пользу заявительницы. В феврале 2024 года на основании фиктивных данных женщине выдали жилищный сертификат на сумму более 2,1 млн. гривен. В мае того же года она за эти деньги купила квартиру в Одессе.

В январе 2026 года правоохранители разоблачили злоумышленника и сообщили ему о подозрении по факту растраты находившегося в его ведении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Суд оставил экс-чиновника под стражей.

Максимальное наказание, угрожающее обвиняемому, — 12 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Шевченковский райсуд Харькова.

Женщине сообщили о подозрении в пособничестве преступления.