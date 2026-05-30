Новости Харькова — главное за 30 мая: обстрелы, фронт, нападение на ТЦК

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

21:19

На Харьковщине напали на сотрудников ТЦК: подозреваемых поймали

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 мая группа оповещения одного из районных ТЦК и СП прибыла в поселок Сахновщина для выполнения служебных задач.

«Сразу по прибытии между военнослужащими и группой местных жителей возник конфликт. Мужчины выражали угрозы, а впоследствии совершили нападение на представителей ТЦК, нанеся им телесные повреждения. Предварительно установлено, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку, которой повредил служебный автомобиль и нанес удары потерпевшим. Также во время конфликта правонарушители применили вещество слезоточивого и раздражительного действия», — отметили правоохранители.

Копы установили всех участников события и задержали их. 36-летнему, 34-летнему и двум мужчинам 29 лет сообщили о подозрении по разным статьям УКУ.

18:43

На Харьковщину надвигается гроза

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня.

«В ближайшие 30 минут с сохранением до конца суток 30 мая по городу и области ожидается гроза. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

16:11

Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Терновой.

На Купянском направлении сегодня оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки. Один бой продолжается.

15:40

Утром РФ атаковала два гражданских автомобиля на Харьковщине: пострадали два человека

Как сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, около 9:40 возле поселка Питомник вражеский FPV-дрон попал по автомобилю, двигавшемуся по трассе со стороны Харькова.

«В автомобиле находились 78-летний мужчина и 77-летняя женщина, они получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу. Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти их жизнь», – отметил Задоренко.

Предварительно, мужчина и женщина – это супруги харьковчан, которые ехали на дачу.

Кроме этого, в 4:15 российский FPV-дрон ударил по автомобилю, припаркованному возле частного дома в Слатино. Пострадавших нет.

15:03

Пенсионерку на Харьковщине обокрали две женщины – полиция

В городе Златополь две харьковчанки под предлогом оказания международной гуманитарной помощи украли у пожилой женщины более 20 тысяч гривен, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отмечают, 21 марта фигурантки пришли в дом 86-летней жительницы.

«27-летняя женщина вошла в доверие к хозяйке, прошла с ней на кухню и начала расспрашивать о нуждах для составления якобы списков на получение помощи от международной организации. Пока сообщница отвлекала пенсионерку, 36-летняя злоумышленница тайно проникла в другую комнату, где нашла и украла деньги в сумме 20 400 гривен. После этого обе женщины ушли», — установили в полиции.

Правоохранители установили личности вероятных воров. Выяснилось, что фигурантки уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Женщинам сообщили о подозрении в воровстве. Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей

13:47

13 км от фронта: как выглядит поселок Белый Колодезь, показали воины

Видео с высоты птичьего полета опубликовал 16-й Армейский корпус ВСУ.

«Белый Колодезь — поселок, живущий совсем рядом с линией боевого столкновения. Только 13 километров от фронта — и это расстояние, ощущаемое в каждой улице, каждом дворе, каждом поврежденном доме», — отмечаются военные.

И говорят: когда-то здесь был привычный ритм мирной жизни: работали магазины, двигались автомобили, во дворах раздавался детский смех. Теперь у этого населенного пункта другое звучание — тревожное, тяжелое, фронтовое.

«В поселке все больше и больше следов вражеских ударов. Одни дома выгорели, другие стоят с выбитыми окнами, иссеченными фасадами и изуродованными крышами. На улицах почти безлюдно», — говорится в сообщении.

Несмотря на разрушение и опасность в населенном пункте, остаются люди, добавили воины.

Видео: 16-й Армейский корпус ВСУ

11:09

Последствия обстрелов Харьковщины показали в прокуратуре

В Харьковской областной прокуратуре информируют: 30 мая около 9:15 оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль, который двигался по поселку Степное Богодуховского района. Ранения получили 21-летний водитель и 46-летняя пассажирка.

Ориентировочно в 08:45 БпЛА типа «Молния» попал в административное здание. Повреждено остекление окон. Без пострадавших.

Около 05:45 РФ ударила FPV-дроном по автомобилю в селе Рясное Богодуховского района. В результате атаки ранение получили две женщины. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, 29 мая примерно в 20:30 российский FPV-дрон атаковал поселок Золочев. В результате удара повреждены два частных домовладения, автомобиль. Острую реакцию на стресс получила 67-летняя женщина.

09:05

Два человека погибли, четверо пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 18 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов двое погибли, пострадали четыре человека.

«В поселке Белый Колодец погибли 65-летняя женщина и 46-летний мужчина, пострадал 60-летний мужчина; в селе Шестаково получил ранения 46-летний мужчина; в поселке Золочев испытала острую реакцию на стресс 67-летняя женщина; в селе Гусинка пострадал 34-летний мужчина», — рассказал Синегубов.

Враг выпустил на регион семь БпЛА типа «Герань-2», шесть «Молний», восемь FPV-дронов, тип еще 41 беспилотника устанавливают.

В результате обстрелов есть разрушения в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах, добавил начальник ХОВА.

08:12

Генштаб ВСУ сообщает о 16 атаках на Харьковщине за сутки: сводка на 08:00

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанск и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении украинские защитники пресекли восемь попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка, Новоосиново и в районах Боровской Андреевки и Петропавловки.

06:49

Тревога в Харькове продолжалась всю ночь

Сирена звучала в городе в 23:44. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА, летевшем курсом на Рогань.

На протяжении ночи над регионом летали вражеские дроны.

Отбой в Харькове объявили под утро – в 05:40.

Напомним, вечером 29 мая президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что, по информации разведки, РФ готовит новый массированный удар по Украине. Он призвал обращать внимание на воздушные тревоги. «Наши службы оперативно подготовленные, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как всегда. Тематика ПВО, необходимость и дальше помогать Украине с защитой неба – это ключевой приоритет наш», — подчеркивал президент.